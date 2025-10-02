El juez Peinado también propone juzgar a Begoña Gómez con jurado por la causa principal

El juez Juan Carlos Peinado también ha acordado que la causa principal en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, sea juzgada por un jurado popular, y la ha citado el próximo lunes.

Como hizo hace unas semanas con la pieza separada, centrada en un presunto delito de malversación, el juez ahora ha decidido que el procedimiento principal discurra por los trámites de la ley del jurado, según el auto dictado este jueves y al que ha tenido acceso EFE.

El magistrado cita a la esposa del presidente, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés el próximo 6 de octubre a las cinco y media de la tarde.

El delito de tráfico de influencias que Peinado imputa a Gómez es clave para poder determinar que en caso de un eventual juicio sea juzgada por jurado popular. En su auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid atribuye a la esposa del presidente los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo, cuya competencia, dice, corresponde al Tribunal del Jurado.

Pero de entre todos estos delitos, es el de tráfico de influencias el que abre la puerta a que se la pueda juzgar con un jurado popular.

El artículo 1 de la Ley del Jurado enumera lo delitos en los que tendrá competencia para su enjuiciamiento y, entre ellos, cita el de tráfico de influencias, como ocurre con el de malversación de caudales públicos, que hace una semana abrió la puerta también al juez a que Gómez pueda ser enjuiciada por este delito ante un tribunal del jurado.

