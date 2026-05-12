El lío con las papeletas de Por Andalucía y Adelante Andalucía, explicado: así se distinguirán estas candidaturas el 17M

"Ya he votado". "¿A quién?". "Adelante Andalucía". "¿Pero no ibas a votar a Maíllo? Pues yo tengo preparado este". Aparece una foto de un sobre electoral con una foto de José Ignacio García. "Mamá, pero si es el mismo que he votado yo". Esta conversación de WhatsApp ya se está produciendo por los votos por correo y se repetirá con seguridad en muchas familias este domingo 17 de mayo: el lío con los nombres de las candidaturas a la izquierda del PSOE continúa.

La confusión es entendible. En las elecciones andaluzas de 2018 la opción a la izquierda del PSOE que conquistó 17 escaños fue una coalición entre Podemos, IU e Izquierda Andalucista. Se llamó Adelante Andalucía y llevó como candidata a la Junta a Teresa Rodríguez. Tiempo después, Rodríguez abandonó Podemos. Y se puso a construir un nuevo partido progresista y andalucista que heredó el nombre de esa experiencia: Adelante Andalucía.

Por eso este lío ya se vio en 2022, la última vez que los andaluces estuvieron llamados a los colegios electorales. Entonces Adelante Andalucía concurrió por primera vez sin IU y sin Podemos, que se aglutinaron in extremis dentro de una nueva coalición llamada Por Andalucía. Adelante Andalucía, Por Andalucía: los dos partidos aspiran este domingo 17 de mayo a aumentar sus escaños y conformar sus propios grupos parlamentarios, pero es probable que se vean episodios de confusión en muchas urnas.

Las candidaturas son distintas, pero sus programas tienen similitudes y sus votantes sienten mucha afinidad. Son el mismo espectro progresista, la izquierda a la izquierda de los socialistas. Eso no quita que sus estrategias electorales e incluso parte de su programa sí tengan grandes diferencias. José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía, no se cansa de repetir allá donde va, en entrevistas y debates, que su formación está apelando a un andalucismo que sigue creciendo en la comunidad.

La última encuesta realizada por 40db para El País y Cadena Ser dan cuenta del trasvase que viven ambas formaciones: el 19% de los votantes de Adelante en 2022 votarán este 2026 a Por Andalucía y viceversa, el 19% de los votantes de Por Andalucía optarán este domingo por la papeleta de Adelante. La sintonía entre ambas fuerzas es total, a pesar de que en la meseta se siga haciendo la lectura de que la izquierda va por separado, pero, ¿cómo se podrá distinguir las papeletas en los colegios electorales?

Cómo diferenciar las papeletas de Adelante Andalucía y Por Andalucía

Esa idea de que las papeletas de Por Andalucía y Adelante Andalucía se confundirán este domingo ni siquiera es nueva: Rubén Sánchez, activista por los derechos de los consumidores al frente de Facua, ya se expresaba así en redes hace cuatro años: "Me pregunto cuántos andaluces que quieren votar a Podemos o IU cogerán la papeleta de Adelante Andalucía. Y cuántos que pretenden apoyar la candidatura que lidera Teresa Rodríguez cogerán la de Por Andalucía".

En 2026 el dilema no se ha resuelto, pero los partidos han tirado de imaginación y creatividad para tratar de aclarar las cosas. Es el caso de un exparlamentario de Por Andalucía que comparte una llamada con su madre. "Niño, estoy aquí en Correos y vamos a ver, qué partido era". "Mamá, me he tirado cuatro años en el Parlamento y todavía no te lo sabes". "Ay, es que ahora hay tanto que si Ahora Andalucía que si no se qué". "Mamá, somos los del himno, sea por Andalucía libre".

No son pocos los comentarios en redes que tratan de hacer entender cuáles son las diferencias. Encima todo se complica teniendo en cuenta que hay otras papeletas con el nombre de "Andalucistas" o "Nación Andaluza". En las últimas andaluzas la papeleta se trató de resolver poniendo la cara de Teresa Rodríguez como logo de la candidatura: este domingo no sucederá lo mismo. Por ello, los votantes tendrán que poner especial atención a los cabezas de lista y a las imágenes que aparecen en sus listas.

Por ejemplo: los votantes de Cádiz que quieran optar por Adelante Andalucía tendrán que fijarse que en su candidatura aparece encabezada por José Ignacio García. Los sevillanos verán en el encabezado de la papeleta de Por Andalucía a Antonio Maíllo. Pero, ¿si los vecinos de una circunscripción local no conocen a sus candidatos? Habrá que prestar atención a los logos.

Una papeleta de Adelante Andalucía y otra de Por Andalucía El HuffPost

Si eliges entre una de estas opciones, tienes que memorizar bien qué quieres votar: la formación que impulsaron Teresa Rodríguez y el exalcalde de Cádiz José María González "Kichi" o Izquierda Unida, Podemos o Sumar. Si tu opción es la primera, entonces tu papeleta será la de Adelante Andalucía. Si es la segunda, será la de Por Andalucía, que esta vez incluyen los logos de las distintas formaciones que conforman la coalición para garantizar más claridad.