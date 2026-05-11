Juanma Moreno, María Jesús Montero o José Ignacio García: estos son los candidatos andaluces que más interés generan, según las búsquedas en Google

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a las elecciones

La campaña de las elecciones andaluzas encara su recta final. Los candidatos van a verse las caras en el último debate y a los ciudadanos indecisos no les quedan demasiados días para decantarse por uno u otro.

Aunque el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, parece a punto de conseguir la mayoría absoluta, aún queda tela que cortar. Algunos temas, como la gestión de la Sanidad o la política de vivienda, siguen siendo foco de preocupación para los electores, y las propuestas y declaraciones de los candidatos en los últimos días pueden ser decisivas.

Según las últimas encuestas, hay cuatro escaños en el aire que lo van a decidir todo. Los sondeos son la herramienta más fiable para adelantar lo que va a ocurrir, aunque tampoco resultan infalibles, como se ha demostrado en anteriores elecciones.

Hay otros trucos que pueden ayudar a saber cómo está funcionando la campaña a cada candidato: usando Google Trends es posible comprobar el nivel de búsquedas de los usuarios en un período concreto. Por ejemplo, cuánto han buscado a Juanma Moreno en el último mes. No es, desde luego, indicativo de los votos que vayan a conseguir, pero ofrece una imagen de quiénes han despertado más interés.

Así buscan los usuarios a los candidatos en Google

Para tener una imagen completa es necesario consultar las búsquedas de los principales candidatos a las elecciones: Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Este ha sido el comportamiento de los usuarios con Juanma Moreno:

El término seleccionado es 'Juanma Moreno' google trends

Gracias a Google Trends es posible analizar cuántas veces han buscado los usuarios a Juanma Moreno en Google en este último mes y en qué momentos se han producido los picos de búsqueda.

Moreno tiene búsquedas recurrentes en Google. Destaca, por ejemplo, desde el 1 de mayo, cuando se puso en marcha la campaña electoral. Hay que decir que parte con cierta ventaja, ya que al ser el actual presidente de la Junta de Andalucía genera un interés constante. Las búsquedas que aparecen a mitad de abril pueden deberse a un acto que protagonizó con Núñez Feijóo en Córdoba el 19 de dicho mes, en el que ya se pronunció en clave electoral.

La ventaja de Moreno como mandatario de la Junta se hace evidente al consultar las búsquedas de la candidata del PSOE, María Jesús Montero, que son algo menores:

El término seleccionado es 'María Jesús Montero' google trends

Aunque a mitad de abril, cuando ya entró de lleno en la precampaña de las elecciones andaluzas (dejó el Gobierno central a finales de marzo), tuvo un pico de búsquedas, la principal subida la tiene a comienzos de mayo, cuando arranca la campaña. A partir de ahí, el interés no es tan alto y se resiente frente a Moreno Bonilla.

También es diferente la gráfica de Antonio Maíllo, líder de la coalición Por Andalucía:

El término seleccionado es 'Antonio Maíllo' google trends

Aquí se puede ver que el interés por Maíllo es fuerte cuando empieza la campaña, concretamente el día del primer debate televisivo, aunque antes no había presentado grandes picos en las búsquedas. Antonio Maíllo es un viejo conocido en la política andaluza, ya que fue el candidato de Izquierda Unida en las elecciones en 2015 y en 2018, estas últimas en coalición con Podemos.

Un caso similar al de Maíllo es el de José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, que también tiene su principal pico de búsquedas el día del debate de Televisión Española:

El término seleccionado es 'José Ignacio García' google trends

También se puede comprobar que en los últimos días ha crecido el interés de búsqueda de este candidato, posiblemente porque su campaña está levantando expectación.

Queda un último candidato, Manuel Gavira, de Vox:

El término seleccionado es 'Manuel Gavira'

Gavira es el candidato que menos búsquedas acumula antes de que arranque la campaña. Una vez empiezan los actos electorales, el interés de los usuarios aumenta hasta llegar al pico del debate de Televisión Española.

Es previsible que las búsquedas de los cinco candidatos se incrementen en los próximos días, de cara al final de la campaña y a las propias elecciones.