Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Ministerio de Ciencia pedirá en el patronato del CNIO el cese del gerente por presunto acoso
Política
Política

El Ministerio de Ciencia pedirá en el patronato del CNIO el cese del gerente por presunto acoso

Lo han confirmado fuentes del departamento de Diana Morant a EFE. 

EFE
Imagen de archivo de una bata con el logo del CNIO.
Imagen de archivo de una bata con el logo del CNIO.Getty Images

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que se proceda al cese del gerente de la institución.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Diana Morant, después de conocerse las informaciones publicadas por el diario ABC sobre un presunto caso de acoso en el citado centro.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO", han agregado las mismas fuentes. 

EFE
EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política