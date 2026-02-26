Un conocido influencer compra en Zara, se ahorra dinero con este 'truco' y un experto recomienda no imitarlo

El creador de contenido y experto en Inteligencia Artificial Anas Andaloussi, conocido por el gran público después de salir en el último 21 días del youtuber Nil Ojeda, donde enseñaba la vida de millonarios.

Hace unos días, Andaloussi publicó un vídeo donde salió con la influencer Marta Díaz en Zara. Allí usó un supuesto "truco" para ahorrarse hasta un 30% del precio de la prenda: poner que eres de otro país para no pagar IVA.

El usuario de TikTok @s3rranoo ha contado en un vídeo que lo de poner otro país para ahorrarse pagar el IVA puede llevarte algún que otro disgusto porque, argumenta, no es legal hacerlo.

"Este es el truco que Anas utiliza para ahorrar dinero", ha comentado. Ahí ha puesto el vídeo donde se ve al influencer poner que es de Afganistán "y así me ahorro el IVA y te sale un 20% más barata la ropa".

De hecho, como está emitiendo en directo, pide que no le saquen un clip para que después no le busquen los de Zara: "Vamos a cambiar de tema". Le dice Anas a Marta Díaz que tenga cuidado con poner el número de teléfono en según qué sitios porque hay "muchos hackeos".

Lo primero que explica el experto es que es un delito fiscal y te pueden llevar a juicio: "Lo segundo que te pueden llegar a bloquear la cuenta bancaria y la tarjeta. Así que yo de vosotros me lo pensaría dos veces".

Qué es el tax free

Cualquier persona que haya viajado al extranjero sabrá que hay países que tienen el llamado tax free.

Como se explica en Google, este es un sistema que permite a los turistas residentes fuera de la Unión Europea recuperar el IVA (impuesto sobre el valor añadido) de las compras de productos realizadas durante su viaje, siempre que se lleven los artículos a su país de residencia.

Por ejemplo, en países como Japón, si compras en un Don Quijote los productos que compres y les apliques el tax free tienen que estar cerrados y no se pueden abrir hasta que no llegues a tu país.