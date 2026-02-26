Esto es lo que dice Casa Real sobre si el rey Juan Carlos I debería volver a España tras la desclasificación de los papeles del 23-F

Si alguien pensaba que la desclasificación de los documentos sobre el 23-F realizada por La Moncloa iba a traer consecuencias negativas para Juan Carlos I, estaba muy equivocado.

La sombra de la participación del entonces rey de España en el intento de golpe de Estado había sobrevolado durante años. El propio emérito habló largo y tendido sobre el 23-F en sus memorias, donde dijo que no tenía nada que ocultar y que la única limitación era su memoria, ya que habían pasado más de cuatro décadas.

Juan Carlos de Borbón relata lo que hizo para parar el golpe, es decir, la versión oficial, y los papeles del 23-F no demuestran lo contrario. Sin duda esto ha ayudado a mejorar la imagen del padre de Felipe VI, exiliado en Abu Dabi desde agosto de 2020 tras verse acosado por sus escándalos.

El rey Juan Carlos en su mensaje a la nación el 23-F Gamma-Rapho via Getty Images

Ahora se ha abierto un debate sobre el regreso de rey emérito a España, algo que ha pedido Alberto Núñez Feijóo en un mensaje publicado en las redes sociales: "La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España".

"Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", señaló el líder del PP.

Por su parte, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, señaló que la decisión de volver a España corresponde al rey Juan Carlos, no a la casa real, tampoco al Gobierno, y “mucho menos al jefe de la oposición. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España. Viene a España cuando así lo decide".

El rey Juan Carlos en una imagen tomada en 1981, año del intento de golpe de Estado del 23-F Gianni Ferrari

Posteriormente ha llegado la reacción de La Zarzuela. Fuentes palaciegas han señalado a EFE que la decisión de regresar o no a España es cosa del propio Juan Carlos I. Se trata de algo que debe pensar él porque solo le compete a él.

Juan Carlos I es residente fiscal en Abu Dabi

Ahora faltaría que se pronunciara el propio Juan Carlos de Borbón, que ha manifestado su queja ya no por no poder visitar España cuando quiera, sino no poder quedarse en La Zarzuela, la que fue su casa durante seis décadas. No hay que olvidar que lleva seis años en Abu Dabi y que es residente fiscal en Emiratos, con todo lo que eso implica. Si volviera al país del que fue rey para quedarse, debería tributar en España.