Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Esto es lo que dice Casa Real sobre si el rey Juan Carlos I debería volver a España tras la desclasificación de los papeles del 23-F
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Esto es lo que dice Casa Real sobre si el rey Juan Carlos I debería volver a España tras la desclasificación de los papeles del 23-F

Después de las palabras de Feijóo y del ministro de la Presidencia, ha sido La Zarzuela la que se ha pronunciado sobre un hipotético regreso del emérito.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
El rey Juan Carlos I en las regatas de Sanxenxo en noviembre de 2025
El rey Juan Carlos I en las regatas de Sanxenxo en noviembre de 2025GJLD

Si alguien pensaba que la desclasificación de los documentos sobre el 23-F realizada por La Moncloa iba a traer consecuencias negativas para Juan Carlos I, estaba muy equivocado.

La sombra de la participación del entonces rey de España en el intento de golpe de Estado había sobrevolado durante años. El propio emérito habló largo y tendido sobre el 23-F en sus memorias, donde dijo que no tenía nada que ocultar y que la única limitación era su memoria, ya que habían pasado más de cuatro décadas.

Juan Carlos de Borbón relata lo que hizo para parar el golpe, es decir, la versión oficial, y los papeles del 23-F no demuestran lo contrario. Sin duda esto ha ayudado a mejorar la imagen del padre de Felipe VI, exiliado en Abu Dabi desde agosto de 2020 tras verse acosado por sus escándalos.

El rey Juan Carlos en su mensaje a la nación el 23-F
  El rey Juan Carlos en su mensaje a la nación el 23-FGamma-Rapho via Getty Images

Ahora se ha abierto un debate sobre el regreso de rey emérito a España, algo que ha pedido Alberto Núñez Feijóo en un mensaje publicado en las redes sociales: "La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España".

"Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", señaló el líder del PP.

Por su parte, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, señaló que la decisión de volver a España corresponde al rey Juan Carlos, no a la casa real, tampoco al Gobierno, y “mucho menos al jefe de la oposición. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España. Viene a España cuando así lo decide".

El rey Juan Carlos en una imagen tomada en 1981, año del intento de golpe de Estado del 23-F
  El rey Juan Carlos en una imagen tomada en 1981, año del intento de golpe de Estado del 23-FGianni Ferrari

Posteriormente ha llegado la reacción de La Zarzuela. Fuentes palaciegas han señalado a EFE que la decisión de regresar o no a España es cosa del propio Juan Carlos I. Se trata de algo que debe pensar él porque solo le compete a él.

Juan Carlos I es residente fiscal en Abu Dabi

Ahora faltaría que se pronunciara el propio Juan Carlos de Borbón, que ha manifestado su queja ya no por no poder visitar España cuando quiera, sino no poder quedarse en La Zarzuela, la que fue su casa durante seis décadas. No hay que olvidar que lleva seis años en Abu Dabi y que es residente fiscal en Emiratos, con todo lo que eso implica. Si volviera al país del que fue rey para quedarse, debería tributar en España.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO