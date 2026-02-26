Vox cancela una reunión con el PP sobre Extremadura porque se había "filtrado" a la prensa

Siguen los desencuentros entre PP y Vox en sus negociaciones para lograr formar gobiernos en Extremadura y Aragón. Ambas formaciones tenían previsto reunirse en la tarde de este jueves en Mérida para avanzar en la investidura de María Guardiola, cuyo primer intento tendrá lugar la semana que viene.

Tal como ha ordenado Feijóo, la dirección nacional del PP iba a formar parte de esta reunión con el objetivo de superar las profundas discrepancias y desconfianzas que hay entre la líder extremeña y el aparato político de Vox. El elegido había sido Miguel Tellado, que iba a estar de forma telemática puesto que las votaciones en el Congreso de este jueves le impedían desplazarse hasta Extremadura.

Sin embargo, casi de forma repentina, Vox ha decidido cancelar la reunión. El motivo esgrimido, según fuentes de El HuffPost, es que el encuentro se había filtrado a la prensa y los de Abascal quieren que todo se haga con la máxima discreción. De momento, no hay una nueva fecha en la agenda.

Esta decisión unilateral de Vox tiene lugar el día después de que Santiago Abascal criticara que el PP pusiera como bases para el diálogo entre ambos partidos un decálogo en el que se hablaba, por ejemplo, de respetar la legalidad o defender la Jefatura del Estado.

"Cuando se habla de lo obvio se ofende a alguien. Si es para negociar con Junts o el PSOE entiendo que se hable de respetar el Estado de derecho, la la Corona o la constitución... Pero para pactar con Vox no lo entiendo. No comprendo ese documento. Parece que tienen que negociar con salvajes y nos tienen que intentar domar", dijo durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Dicho documento se remitió a Vox después de que Feijóo llamara el domingo por teléfono a Abascal para mostrarle la predisposición del PP a llegar a acuerdos de gobierno tanto en Extremadura como en Aragón y para anunciarle que la dirección nacional de su partido se iba a implicar directamente en esas negociaciones. La filtración a la prensa de esa llamada, por cierto, tampoco sentó bien dentro de Vox, que aboga por mantener una línea de discreción absoluta.

El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura se iniciará el próximo martes, 3 de marzo, y la primera votación tendrá lugar un día después. Fuentes de ambos partidos ven muy difícil que pueda llegarse a un acuerdo para esa fecha, sobre todo teniendo en cuenta que a mediados de mes se celebrarán las elecciones en Castilla y León y Vox ve como una mala estrategia acercar posturas con el PP en mitad de una campaña electoral tan importante.