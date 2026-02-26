Un experto en ortopedia explica por qué pasear puede hacer más por tu espalda que una máquina de musculación: "No somos animales de asiento, somos animales de marcha"

El dolor de espalda y la vida sedentaria suelen ir de la mano, tal y como explica el profesor Bernd Kladny, médico jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Especializada de Herzogenaurach y secretario general adjunto de la Sociedad Alemana de Cirugía Ortopédica y Traumatológica (DGOU) en una entrevista con el diario alemán Welt.

Y es que, según afirmó el sanitario durante su conversación, muchas personas suelen empezar el día con dolor de espalda, pero sin embargo, no tienen un estilo de vida activo, lo que termina en una especie de "círculo vicioso". "No somos animales de asiento, somos animales de marcha".

Por ello, "el objetivo es activar los músculos a tiempor para proteger la columna al moverte. La terapia de inyecciones locales para reducir el dolor, que ya que no era posible con analgésicos, también fue muy útil", señaló el mismo.

Algunos de los cambios que ha introducido el experto— quien también sufría problemas de espalda— en su vida diaria para evitar el dolor son caminar siempre que se pueda, subir las escaleras o estar de pie mientras habla por teléfono. En definitiva, tratar de moverse de vez en cuando en vez de estar sentado la mayor parte del tiempo.

"He cambiado por completo mi rutina diaria: ahora camino siempre que puedo, casi nunca uso el ascensor, suelo subir las escaleras, y también me gusta estar de pie cuando hablo por teléfono. Esta experiencia personal fue dura y dolorosa, pero me ayuda muchísimo hoy porque sé lo que sufren los pacientes con dolor de espalda", explicó.

De hecho, un estudio noruego ya apuntaba a esta idea, destacando también que caminar puede servir de bastante ayuda para luchar contra el dolor de espalda. "Se trata de un estudio con una muestra considerable de más de 11000 personas cuya actividad se registró mediante wearables. Confirma lo que estudios anteriores ya han demostrado: quienes hacen ejercicio con regularidad reducen significativamente el riesgo de dolor de espalda crónico", agregó el experto, que recordó que se trata de un pequeño cambio pero que puede conllevar grandes resultados, pues funciona como un entrenamiento integral.

Además, no solo caminar puede servir de ayuda, cualquier tipo de movimiento es bueno. "No tiene que ser un entrenamiento específico en el gimnasio, pero puede ser entrenamiento de fuerza si el paciente lo disfruta. Lo importante es encontrar una actividad que se pueda integrar fácilmente en la vida diaria. Si es entrenar en el gimnasio, maravilloso. Si es nadar o andar en bicicleta, igual de bien", sentenció Kladny.