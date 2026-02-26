"El PP insinúa que Sánchez está enfermo. Bienvenidos a la nueva oposición"; por Alán Barroso

Hemos llegado a un nivel muy preocupante. Cayetana Alvarez de Toledo, del PP, dijo literalmente en el Congreso de los Diputados: “¿Pedro Sánchez tiene un problema de salud? Desclasifiquen su historial médico”. Haciéndose eco de una noticia de un panfleto que dice que tiene problemas de corazón.

Hay que estar muy desesperado para que tu labor parlamentaria haya terminado en esta basura. Y Sánchez ha tenido que contestar diciendo que no padece ninguna enfermedad cardiovascular.

Pero que la pregunta es, ¿y si la tuviese, qué pasaría? Porque en España hay millones de personas con enfermedades de este tipo que viven vidas normales y completas. Y también con altísimas responsabilidades. El único problema sería si le tuviesen que operar en uno de los hospitales privatizados de Ayuso con material reutilizado de un solo uso como ya ha pasado anteriormente.

De verdad, mira que se le pueden y deben criticar cosas al gobierno y a Pedro Sánchez, pero de esta manera el PP de Feijóo solo deja claro que lo que pueda venir después de Sánchez, desde luego no va a ser mejor. ¡Qué maldita pena!