El Supremo rechaza anular la condena al exfiscal general por revelación de secretos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación del exfiscal general Álvaro García Ortiz, contra la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos, según ha comunicado este jueves el alto tribunal.

La decisión ha sido adoptada por cinco de los siete miembros del tribunal que juzgaron a García Ortiz, los mismos que suscribieron la condena. El diario El País ha avanzado que las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que pidieron absolver a García Ortiz en su momento, firman un voto particular en la misma línea.

Había sido la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz, y la Fiscalía quienes habían pedido al TS que anulara la sentencia, argumentando que vulneraba derechos fundamentales. Ya se sabía que esta solicitud tenía pocas opciones de prosperar, pero que era necesaria para poder recurrir ahora en amparo al Tribunal Constitucional (TC), cuya puerta queda ahora abierta para el antiguo fiscal.

La polémica

El Alto Tribunal condenó a García Ortiz en noviembre a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le impuso una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP, y procesado por fraude fiscal.

La Sala Penal condenó al jefe del ministerio público tanto por la filtración del correo del abogado de González Amador como por la nota informativa emitida por la Fiscalía para desmontar la versión falsa que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de la Fiscalía con González Amador.

"El fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", recoge la sentencia que, según el incidente de nulidad presentado por la Abogacía supone un "secuestro y acallamiento" de la función del fiscal general de emitir comunicados o desmentidos cuando la institución se ve “gravemente atacada”.

