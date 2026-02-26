Javier Cercas, tajante sobre la desclasificación del 23-F: "Los bulos no van a terminar"

La desclasificación de los archivos secretos del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 está marcando la actualidad. A ello hay que sumarle la muerte de Antonio Tejero, que falleció a sus 93 años coincidiendo con este acontecimiento tan trascendental.

El escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante -que recientemente adaptó Movistar Plus+ en forma de serie- ha presentado esta mañana la nueva edición de Soldados de Salamina en un acto muy seguido por los medios de comunicación.

Allí ha analizado las consecuencias de que se desvelen algunos de los documentos desconocidos del 23-F. Y ha sido muy tajante con este asunto, del que es un gran conocedor.

El autor extremeño se ha referido a este acontecimiento histórico, uno de los más determinantes de la historia contemporánea de nuestro país, asegurando que la verdad del 23-F "ya la sabemos".

Sin embargo, cree que los bulos en torno al fallido golpe de Estado "no van a terminar", pues en su opinión "son un negocio". Por otro lado, Cercas ha alabado al presidente del Gobierno por haberse atrevido a dar este paso.

"Tendrán un lugar más pequeño"

El escritor de otras novelas como Soldados de Salamina se ha referido a Pedro Sánchez, asegurando que ha hecho "un servicio a la democracia de este país", además de "a la transparencia".

Por otro lado, Cercas cree que, pese a que la desclasificación de los documentos del 23-F no van a a acabar con los bulos, "al menos tendrán un lugar más pequeño a partir de ahora".

El escritor ha ido más allá, disparando directamente hacia ambos lados del espectro político. "La ultraderecha creó en su día el bulo de que el Rey estaba detrás del golpe de Estado. Pero hoy ese bulo lo difunde la extrema izquierda y los secesionistas", ha defendido el extremeño.

Finalmente, ha zanjado este asunto asegurando que "el gran secreto sobre el 23F es que no hay secreto", destacando el hecho de que posiblemente sea el evento de la historia de España "sobre el que más sabemos".