Verdeliss, a punto de conseguir su mayor reto: 24 horas seguidas corriendo sobre una cinta

La influencer y atleta Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, arrancó este miércoles un reto extremo: correr 24 horas seguidas sobre una cinta en una tienda de Madrid. Y lo ha hecho pocos días después de hacer una marca personal en la Maratón de Sevilla (02:45:39) y en la Media Maratón de Urola (01:20).

El 'Reto 24h running con Verdeliss' es una prueba organizada por Decathlon para presentar sus nuevas Kipride Max, la zapatilla de entrenamiento diario "más amortiguada de Kiprun".

Verdeliss correrá en una cinta desde las las 19:00h del miércoles 25 hasta las 19:00h del jueves 26 de febrero en el escaparate de la tienda de Decathlon de Nuevos Ministerios (C. de Orense, 1, Tetuán, 28020 Madrid).

Con este reto, la atleta navarra pone a prueba la constancia, la mente y, sobre todo, la capacidad de seguir cuando el cuerpo quiere parar. Cabe destacar que no hay una cifra mínima de kilómetros que tiene que completar Verdeliss. Sea como fuere, lo que está claro es que intentará correr durante un día entero sin parar.

"Debería venir 'Equipo de investigación'"

Mientras Verdeliss afronta el desafío principal, la tienda se convertirá en punto de encuentro para la comunidad runner. Durante el horario comercial, quienes se acerquen podrán subirse a otra cinta habilitada en el espacio y sumar kilómetros de forma simbólica, formando parte de la experiencia y acompañando el reto desde dentro.

La cuenta oficial de Decathlon España en TikTok ha mostrado el reto de Verdeliss, que "no va a parar de correr en todo el día". Ante la altura de este reto, la gente que se ha acercado a la tienda de la Calle de Orense ha opinado.

"Solamente Verdeliss y sus Kipride Max". A la atleta navarra la han definido como una "superwoman" y la han animado para que consiga aguantar las 24 horas corriendo sobre la cinta.

"Debería venir aquí Equipo de investigación porque esto es un fenómeno innato", ha dicho una chica. Para saber si consigue el reto habrá que esperar hasta las 19:00h de este jueves.