El Parlament inicia el procedimiento para expulsar de forma definitiva a Uber y Cabify de Barcelona

La esperanza de vida de los VTC empiezan a peligrar a partir de este jueves. El Parlament de Cataluña ha querido poner en marcha una nueva ley para garantizar la convivencia de los coches de empresas como Uber o Cabify y los taxistas que llevan décadas recorriéndose la ciudad de Barcelona. PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han expuesto la propuesta a la Cámara garantizándose la mayoría en la misma donde en la que, en el texto, se garantiza la expulsión prácticamente total de los VTC.

La norma limita el movimiento de estos vehículos como complementos de los taxis en trayectos interurbanos. Con todo ello, los usuarios que han utilizado este servicio de forma recurrente deberán pedir su vehículo dos horas antes de la llegada del coche y con un tiempo estipulado de permanencia en el mismo. En otras palabras, tan sólo se podrá utilizar Uber y Cabify para trayectos de larga distancia.

En una ciudad metropolitana como lo es Barcelona en el que los trayectos de los VTC apenas alcanzan los 20 minutos de media, supone que se verán reducidos hasta prácticamente su extinción. Además, ser hará de forma progresiva en lo que se calcula que hasta dos tercios de estos vehículos vayan desapareciendo con el paso de los meses.

Con la mayoría presentada por el bloque progresista del Parlament de Cataluña, la única posibilidad de sobrevivir que les queda a Uber y Cabify es la enmienda que tiene preparada Junts con la que se espera que esta ley de un paso hacia atrás.

Con ello, también se interpondrán nuevos requisitos para los taxistas, como la obligatoriedad de saber catalán, concretamente un nivel B1 del idioma.

Además, los vehículos que se dediquen al oficio del transporte deberán estar equipados con geolocalizadores para confirmar que los trayectos y las distancias necesarias para el cumplimiento de la norma.