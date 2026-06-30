Recuperan un tuit de 2022 de Feijóo sobre la ley de nietos y Julen Bollain sentencia: "Hoy está en contra"

Alberto Núñez Feijóo duda de la llamada "ley de nietos", que forma parte de la Ley de Memoria Democrática. En una entrevista en esRadio ha alegado que se trata de "ingeniería electoral, interés de conseguir nuevos votantes a través de la nacionalidad y el pasaporte".

Ahora está en contra, pero en su etapa como presidente de la Xunta, el ahora líder de la oposición afirmó en 2006 durante una visita Uruguay que "no tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante" y pidió un "esfuerzo" para que se pudiera llevar a cabo. Tampoco hace falta irse muy lejos, pues la huella digital está más presente que nunca.

Han recuperado un tuit de 2022 de Feijóo durante una visita en Buenos Aires en el que hablaba también de la ley de nietos: "Hoy en Buenos Aires he podido estar con la colectividad española y trasladarles mi compromiso de impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior y derogar la mal llamada Ley de Memoria Democrática".

"Al ser una iniciativa del gobierno hoy está en contra"

El tuit se ha hecho viral este martes y uno de los que ha reaccionado principalmente ha sido el economista y doctor en Estudios sobre Desarrollo Julen Bollain, que no ha dudado en criticar la actual postura de Feijóo, en la que cambia de parecer.

"Hace cuatro años trasladó su compromiso para impulsar una ley de nacionalidad para los nietos españoles. Hoy, al ser una iniciativa del gobierno, está en contra", ha afirmado en un tuit publicado en la red social X.

"Es tan inepto que con todo a favor no llegará nunca a presidente" Julen Bollain sobre Feijóo

El economista sentencia: "Es tan inepto que, con todo a favor, no llegará nunca a presidente". La cuenta del PSOE también ha publicado una imagen del programa electoral del PP en 2023, concretamente el punto 344, en el que proponía que la comunidad de descendientes de españoles mantenga el derecho de opción a la nacionalidad española.

Esta estaría garantizada "por una Ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada": "Para atender esta demanda, también se hace necesario el esfuerzo de los consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad".