El alegato de María Jesús Montero a Moreno Bonilla en plena sesión de investidura: "Es un fraude"

Durante la segunda sesión de investidura, Juanma Moreno Bonilla y María Jesús Montero han protagonizado un primer y tenso cara a cara en el que tanto el presidente en funciones y candidato a la reelección como la líder de la oposición han sido contundentes en sus respectivas réplicas.

En el turno de Moreno Bonilla, ha espetado a Montero que "ya que usted era la mujer más poderosa de España, podía haberse volcado un poquito en Andalucía": "Degradar la democracia es ver que a un secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento [José Luis Ábalos] le hayan condenado a 24 años de cárcel".

Llegado el turno de Montero, la exministra de Hacienda le ha reprochado también que insinúe que busca una plaza en el Senado por designación autonómica para poder aforarse judicialmente: "¿Usted está insinuando que me van a imputar? Dígalo claro".

"En política es un fraude"

Su alegato ha sido contundente y ha descrito a Bonilla como un "fraude": "Usted ha convertido esta sesión en un fraude, probablemente porque usted en política es un fraude".

"Usted en política quiere aparentar una cuestión y luego practica unas políticas radicales. Esta sesión es un fraude porque, si usted va a llegar a un acuerdo con Vox para ser investido presidente, hoy aquí tendríamos que estar hablando de los extremos del acuerdo que le llevan a usted a ser presidente", ha defendido.

Montero pide discutir el contenido del posible acuerdo con Vox

"No de vuelta y circunloquio que no llevan a ningún lado, que transitan lugares comunes y que, en definitiva, no conocemos qué proyecto presenta este candidato que hoy quiere que le votemos, qué proyecto presenta por Andalucía", ha añadido, insistiendo en que sigue siendo un "fraude" y advirtiendo de que, si logra alcanzar un acuerdo con Vox, se vuelva a discutir el contenido en el Pleno del Parlamento antes de la votación.

Todo lo contrario es "un fraude de una investidura que no quiere entrar en el fondo", ha sentenciado Montero.

En el segundo día de investidura, Moreno Bonilla no ha logrado la mayoría absoluta necesaria para ser investido en la primera votación. PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía han emitido votos en contra.