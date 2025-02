El patriotismo de Abascal es arrastrarse ante Trump

Santiago Abascal, no eres un patriota, eres un lamebotas de Trump. Porque has ido al Congreso de los Diputados a decirnos que España debe "caerle bien a Trump" para que no nos ponga aranceles. De patriota nada. De defender España nada. De soberanía nacional nada. Caerle bien al tipo naranja.

El machote de la bandera gigante, el que va dando lecciones de patriotismo, ahora quiere que nos pongamos de rodillas ante Trump como hace Meloni. "Trump va a eximir a Italia porque Meloni le cae bien y usted en vez de ser diplomático se ha puesto chulo". Es decir, que según Abascal la política exterior de España debe ser arrastrarse y rogar "por favor señor Trump, quiero caerle bien" para que no nos ponga aranceles. ¿Esto es ser patriota?

Díselo a los agricultores españoles o al sector del acero cuando Trump les joda: ¿Qué harás cuando les ponga aranceles? ¿Suplicarle más fuerte? ¿Arrastrarte más bajo? ¿Ponerte más de rodillas todavía? Y mientras los agricultores españoles pierdan todavía más su sustento y nuestras industrias se hundan, tú seguirás mendigando el cariño de Trump. No disfraces tu cobardía de diplomacia. Porque un verdadero patriota defiende a su país, no le pide permiso a Trump para existir.