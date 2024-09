El PP de Ávila asegura que el alcalde de Vita dimitirá tras su vídeo haciendo "apología de la pederastia"

El PP de Ávila ha anunciado este lunes que el alcalde de Vita, Antonio Martín, dimitirá y dejará el consistorio después de aparecer en un vídeo durante unas fiestas cantando una canción que dice: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita". A continuación, y tras repetir en reiteradas ocasiones ese estribillo, la letra continúa: "La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

"Ante los hechos inadmisibles protagonizados por el alcalde de Vita, Antonio Martín, que no es afiliado del Partido Popular, abandonará el Grupo Municipal del PP. Reiteramos nuestro compromiso contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores", ha señalado la cuenta oficial del PP de Ávila en X, antes Twitter.

La decisión tiene lugar después de que Podemos y PSOE exigieran este domingo por la noche al Partido Popular el cese "inmediato" del alcalde por cantar una canción que "hace apología de la pederastia y de la violación". La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha anunciado que su ministerio estudiará "todas las medidas posibles" contra el alcalde por cantar una canción que hace apología de "la cultura de la violación" y de "las violencias contra la infancia".