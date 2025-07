El PP dice que la imputación de Montoro "no es comparable" con los casos que afectan al PSOE

Europa Press News via Getty Images

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha reafirmado este jueves el respeto máximo de su partido a la justicia, pero ha precisado que la investigación judicial abierta al exministro Cristóbal Montoro no es comparable con los supuestos casos de corrupción del entorno del Gobierno y del PSOE.

En una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, Bravo ha sido el primer miembro del PP en reaccionar públicamente a la investigación abierta por un juzgado de Tarragona a Montoro por supuestamente aprovechar su cargo para crear una "red de influencias" que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de "importantes pagos" a la mercantil Equipo Económico (EE), de la que fue socio fundador y presidente.

Bravo ha recalcado que la causa ya fue archivada y, tras asegurar que la información que tienen es "limitada", ha señalado que serán las personas afectadas las que tendrán que dar explicaciones.

No obstante, ha precisado que las normas legislativas impulsadas por Montoro siguen vigentes y se ha preguntado que si eran tan malas, por qué el PSOE no las ha modificado en sus siete años de gobierno.

Además ha recalcado que, a diferencia de lo que pasa ahora que se aprueban reales decretos legislativos o leyes "saltándose todos los controles", la investigación del juzgado de Tarragona es sobre una ley de presupuestos que, por tanto, pasó los controles internos de la administración con los informes preceptivos del Consejo de Estado y la votación en el Congreso.

"No se está hablando de mordidas, prostitutas, colocación de amigas o cátedras que no existen", ha afirmado, "por lo que no puede ser comparado con el caso Koldo", que implica a los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos y al asesor en el Ministerio de Transportes de este último Koldo García.