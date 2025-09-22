El PP de Madrid rechaza una declaración institucional sobre Gaza por incluir el término "genocidio"... aunque sí usó ese término en 2022 con Rusia

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha propuesto este lunes en la Junta de Portavoces la aprobación de una declaración institucional para mostrar "unidad" en la "defensa de los Derechos Humanos que están siendo violados con el genocidio en Gaza", una propuesta que ha sido rechazada por el PP por usar ese término que no comparten.

Espinar ha defendido que "la inmensa mayoría de los madrileños" se sienten "orgullosos" de que se condene el "genocidio en Gaza", y ha señalado que otros países europeos como Francia, Bélgica y Luxemburgo se sumarán al reconocimiento del Estado de Palestina, tras pasos similares de Reino Unido, Canadá, Australia o Portugal.

"Madrid no da la espalda a los centenares de miles de inocentes muertos, de gente que está pasando hambre y a los millones de desplazados", ha remachado.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que no están de acuerdo con el texto porque se habla del "conflicto en términos" como es el genocidio que los 'populares' no comparten. Esto implica que no podrá salir adelante la declaración, ya que requiere unanimidad de todos los grupos.

"Creo que es muy importante que se siga insistiendo en reclamar a Hamás la liberación de los rehenes. Es muy importante que se atienda la crisis humanitaria que se deriva de ese conflicto. Pero, desde luego, no estamos de acuerdo con los términos en los que lo plantea el PSOE", ha sostenido.

La postura del PP al respecto choca cuando, precisamente, en 2022, el PP de Almeida apoyó una proposición presentada por Vox en donde se referían a los ataques militares de Rusia como un "genocidio".

“El Pleno aprueba: Condenar de forma expresa la invasión militar rusa emprendida por su presidente, Vladimir Putin, que está produciendo el genocidio y la vulneración de los derechos humanos del pueblo ucraniano”, se puede leer en el documento del ayuntamiento que detalla los acuerdos alcanzados el 26 de abril de 2022. También quedó recogido en el diario de sesiones de aquel día.

La proposición salió adelante por unanimidad con los votos de todos los grupos municipales, incluido el PP. Los populares también calificaron de “genocidio” los ataques de Daesh en Irak entre 2014 y 2015 sin que instancias judiciales internacionales se pronunciaran en ese sentido.