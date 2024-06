El PP no pide la dimisión de Le Senne por romper una foto de víctimas del franquismo

Europa Press via Getty Images

El portavoz del Govern balear y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha calificado este miércoles como "poco afortunado" el comportamiento del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, aunque no cree que merezca una dimisión.

A preguntas de los medios tras presentar el Análisis de coyuntura Económica del primer trimestre, Costa se ha referido al episodio vivido este martes en el pleno de la Cámara, cuando Le Senne expulsó a Mercedes Garrido y Pilar Costa, miembros de la Mesa, y rompió una foto de Aurora Picornell, represaliada del franquismo.

"El comportamiento no fue todo lo afortunado que debería haber sido. Y me quedo aquí. Si no se hubiese producido determinado comportamiento, habría sido bastante mejor", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, añadiendo que tendrá que ser el propio Le Senne quien dé las explicaciones pertinentes.

Costa ha aprovechado para hacer un llamamiento a "rebajar la tensión" que a veces se alcanza en los debates parlamentarios.

Le Senne dice que respondió a una "actitud provocadora"

Le Senne, por su parte, ha negado que su intención fuera romper la fotografía de Aurora Picornell, como sucedió este martes en el Parlament, y ha justificado la expulsión de la vicepresidenta y secretaria segunda del Parlament, Mercedes Garrido y Pilar Costa (PSIB), de la sala de plenos por su "actitud provocadora".

El Parlament ha emitido un comunicado enumerando las distintas razones que llevaron a esta reacción, explicando que, "al negarse Garrido a retirar el cartel y abandonar la sala, el presidente cerró el ordenador de Garrido a fin de terminar con la flagrante infracción".

"Al volver la señora Garrido a abrirlo, el presidente intentó retirar el cartel. En ningún caso fue su intención romperlo. No obstante, el presidente admite que habría sido más apropiado ordenar a los servicios de la Cámara la ejecución de la decisión", señala el comunicado.

Con todo, resalta que "en cualquier caso, no es posible censurar la actuación del presidente, sin antes censurar la actitud previa provocadora de la vicepresidente y secretaria segundas del Parlament"