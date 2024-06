El presidente de ADIF limita su relación con Koldo a "algo social"

El actual presidente de ADIF, Ángel Contreras, ha negado cualquier tipo de "amaño" en las adjudicaciones de los contratos del ente público y ha limitado su relación con el exasesor ministerial Koldo García a un plano "social" a partir de su salida del Ministerio. A su vez, ha reconocido encuentros con el exministro José Luis Ábalos también a raíz de su marcha de Fomento.

"Yo comparezco porque me han llamado, pero nunca he amañado ningún tipo de contrato", se ha defendido el presidente de ADIF a preguntas de los grupos en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo.

Según ha relatado el propio Contreras, conoció a Koldo García cuando él era Director General de Conservación y Mantenimiento de ADIF porque coincidían "en algunos actos", pero no fue hasta finales de 2022, tras su marcha del Ministerio, cuando empezaron a mantener una relación que ha limitado como "social".

En un primer momento ha explicado que "de vez en cuando" se intercambiaban mensajes de texto, aunque posteriormente ha matizado que alguna vez quedaron para tomar café e incluso llegaron a comer hasta dos veces en 'La Chalana' y en otra ocasión con el exministro José Luis Ábalos cuando ya era diputado.

Su relación con Daniel Fernández

Por su parte, el actual presidente de ADIF sí que ha confirmado que tenía relación con el empresario Daniel Fernández Menéndez, administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPS). "Conozco a Daniel Fernández y a la gran mayoría de directores y empresarios de las empresas que contratamos", ha remachado.

Ante esto, la senadora de UPN María del Mar Caballero le ha preguntado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que sostiene que Koldo trató de reunirse con Contreras porque Daniel Fernández le pidió que ejerciese "su influencia para la adjudicación de un nuevo contratoligado" a uno previamente adjudicado por el ente público.

Sobre estas conversaciones entre Koldo García y Daniel Fernández, el presidente de ADIF ha defendido que no puede saber lo que comentan terceras personas de él, aunque ha querido dejar claro que nunca le hablaron de ninguna adjudicación.

Los 600.000 euros son una reclamación

La senadora de UPN también ha sacado a colación un mensaje que figura en el informe de la UCO de conversaciones entre Koldo García y el empresario Daniel Fernández en el que aseguran que Contreras les ha quitado 600.000 euros de una obra y debe ayudarles en la siguiente.

Al hilo, el presidente de ADIF ha señalado que esa cifra surge a raíz de una reclamación que desde la empresa presentaron en el año 2022 por una obra de reparación que se estaba llevando a cabo.

"Presentan una reclamación por valor de 600.000 euros y el director de las obras, en noviembre de ese mismo año, desestima la reclamación que ha puesto esta empresa. Con lo cual, ellos posteriormente, en septiembre de 2023, retiran la reclamación", ha señalado Contreras.

De la misma manera, el presidente de ADIF ha interpretado que cuando el empresario Daniel Fernández asegura que les "ha quitado", a lo que se está refiriendo a que no se ha aceptado su reclamación.

La empresa Soluciones de Gestión

Durante su comparecencia también ha sido preguntado por si ha estado vinculado a alguna empresa de venta de material sanitario, algo que Contreras ha descartado por completo porque durante la pandemia de la covid-19 el cargo que él desempeñaba, Director General de Conservación y Mantenimiento, "no tenía nada que ver con el tema de las mascarillas".

Y es que los grupos han recordado que ADIF contrató mascarillas durante la pandemia con la empresa vinculada a la trama Koldo, que fue el tema sobre el que versaron las comparecencias del jefe de personal de ADIF y la expresidenta de la entidad Isabel Pardo de Vera. En cualquier caso, Contreras se ha desvinculado de este asunto.

"No participé en ningún proceso de contratación de ningún contrato de mascarillas. Repito, no participé en ningún proceso de contratación de ningún contrato de mascarillas. En marzo de 2020, yo era director general de conservación y mantenimiento y no estaba en mis competencias el adquirir mascarillas. Lo que estábamos en ese momento era liderando a 4.500 personas que se dedicaban al mantenimiento de la red ferroviaria en un momento crítico para nuestra sociedad", ha precisado Contreras.

Las explicaciones a Puente

Finalmente le han cuestionado si en algún momento se ha dirigido al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones sobre sus vinculaciones con Koldo García o sobre las adjudicaciones y reclamaciones relativas a su administración y Contreras ha asegurado que sí. "He informado puntualmente al ministerio de todas las cosas que han ido saliendo porque es mi responsabilidad", ha sentenciado.

Y aunque ha asegurado que su cargo está "siempre" a disposición del Ministro, Contreras ha remarcado que tiene la conciencia "muy tranquila"