El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para revisar si les mantiene en libertad o envía a prisión
Las acusaciones y la Fiscalía han reclamado su ingreso en prisión.
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al que fue su asesor, Koldo García, a comparecer el jueves 27 de noviembre.
En esa vista, decidirá si modifica las medidas cautelares,como le han pedido la Fiscalía y las acusaciones populares, que han reclamado el ingreso en prisión.
Ambos deberán acudir en persona y asistidos por su defensa, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Supremo a EFE
En su escrito de acusación, relativo a la causa en la que se han investigado los contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que la acusación popular unificada, coordinada por el PP, solicita para ambos 30 años de prisión por distintos delitos, recuerda la mencionada agencia.