Bloqueo del PP + bajada del PSOE = un Vox consolidado en el 17% de los votos, según 40dB.

Vox cabalga a lomos del descontento, el de los votantes del PP y el de los votantes del PSOE. La ultraderecha se crece ante el estancamiento de la derecha de siempre y la erosión del partido en el Gobierno y, si hoy se celebrasen elecciones generales, lograría ser tercera fuerza con un 17% de los votos. Es lo que arroja la última entrega del sondeo de 40dB. para la Cadena SER y el diario El País. Los populares ceden un 15,6% de sus apoyos de 2023 al partido de Santiago Abascal, que sigue creciendo entre los más jóvenes, donde son primera fuerza en intención de voto.

La encuesta, publicada este lunes, indica que el PP de Alberto Núñez Feijóo se planta en el 30,5% de estimación de voto, lo que supone casi tres puntos porcentuales menos de lo que obtuvo en las urnas en el verano de 2023, en las últimas elecciones. Primera fuerza, sí, pero menos fuerte. El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a caer, perdiendo un punto respecto al sondeo del mes anterior, hasta el 28,3%, manteniéndose como el segundo partido con más votos. Vox sigue subiendo y se sitúa, por tercer mes consecutivo, en torno al 17%, lo que supone casi cinco puntos más de su resultado en aquellas elecciones generales.

Claramente, nadie podría gobernar España en solitario, así que hay que fijarse en los bloques, en las coaliciones posibles: la derecha y extrema derecha lograrían ahora mismo una ventaja de 9,5 puntos sobre la izquierda, que suben hasta los 11 si se le suman los votos del radical Alvise Pérez. La intención de voto del resto de partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en conjunto en un 7%, prácticamente el mismo resultado que salió de las urnas. Ahora, sin embargo, las cosas podrían cambiar, con el viraje de Junts de la semana pasada, rompiendo con los socialistas.

La encuesta, que se basa en 2.000 entrevistas online, se realizó entre los pasados 24 y 26 de octubre. El contexto era caliente (¿pero cuándo no?): fue el tiempo en el que acudieron a declarar al Tribunal Supremo, imputados por corrupción, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, así como su asesor Koldo García, y también estalló la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, donde el PP gobierna con mayoría absoluta. Entonces, lo de Junts eran sólo amenazas, luego materializadas, y el aniversario de la DANA estaba en ciernes.

Para el PSOE, el 28,3% en estimación de voto es su segundo peor dato desde las elecciones generales -el primero, prácticamente idéntico, 28,4% fue en febrero de 2025-. El 30,5% del PP, que repite porcentaje respecto al del mes anterior, también es el dato más bajo desde los comicios de 2023. Sánchez ha insistido en su intención de agotar la legislatura, es decir, de no convocar los comicios antes de 2027.

El sondeo revela que es Vox el partido que está capitalizando el desgaste del Gobierno y del PSOE por los escándalos de corrupción, y no el PP. Esos datos han reavivado el debate interno entre los populares desde la irrupción de su escisión sobre cómo relacionarse con la extrema derecha. El pasado jueves, el expresidente José María Aznar, considerado como ala dura del PP, aprovechó la presentación de su nuevo libro para llamar a los suyos a la calma y la “centralidad”, "lo que da cuenta del viraje de Alberto Núñez Feijóo, quien antes de asumir la presidencia del PP era el que hacía, desde la Xunta de Galicia, esas mismas llamadas a la moderación política", recuerda El País.

Nuevos y fieles

El estudio de 40dB. conocido hoy muestra que los ultraderechistas de Abascal siguen teniendo al votante más fiel -el 88,7% de sus apoyos de 2023 repetirían hoy-, seguido por el PP (71,5%) y el PSOE (68,7%). Si las generales se celebrasen ahora, los populares cederían a Vox un 15,6% de sus votos en las últimas generales, lo que supone un punto más respecto al mes anterior.

Además, un 6% de los votantes de Feijóo en 2023 se muestran hoy “indecisos”. Por su parte, la formación de extrema derecha cedería, si los comicios se celebrasen hoy, un 2,6% de las papeletas obtenidas en los últimos comicios al PP y otro 4,8% a SALF, la marca política de Alvise Pérez. Vox es, además, el partido que más votantes saca de la abstención: hasta un 13%.

La fidelidad de voto en la izquierda es mucho menor, queda claro. Hasta un 15% de los apoyos del PSOE en las generales de 2023 hoy se declaran indecisos o aseguran que depositarían votos en blanco o nulos. La fuga del electorado socialista al PP alcanza el 5,3%, lo que supone 1,3 puntos porcentuales más que en el sondeo del mes anterior. Sumar apenas retiene al 49,5% de sus votos, al ceder el 23,6% de sus apoyos a Podemos (que en 2023 se presentó en coalición con la vicepresidenta Yolanda Díaz) y el 9% al partido liderado por Pedro Sánchez. La suma de indecisos y votos en blanco o nulos alcanza hoy, para este espacio a la izquierda del PSOE, el 12,8%

¿Y cómo es el reparto entre hombres y mujeres? Los socialistas se imponen al PP en intención de voto (si se mira el dato sin cocina) tanto en el electorado masculino (20,%) como en el femenino (23,7%). Las españolas muestran mayor desencanto hacia la oferta política actual que los hombres, ya que el grupo mayoritario (29,1%) no se decanta por ningún partido y afirma que hoy está indecisa, no votaría o lo haría en blanco o nulo. Es una tendencia que se lee entrega a entrega. Vox, por su parte, obtiene 8,4 puntos más en intención de voto en el electorado masculino (21,1%) que en el femenino (13,7%). En el espacio a la izquierda del PSOE, Sumar se impone sobre Podemos tanto entre las mujeres como entre los hombres.

Juventud escorada

Por edades, Vox vence en intención de voto de los 18 a los 44 años. La ventaja sobre sus competidores es especialmente amplia entre los más jóvenes (hasta 24 años) donde obtiene un 30,6% de intención de voto, lo que supone una ventaja de 23,1 puntos porcentuales sobre el PP (7,5%) y de 11,1 sobre el PSOE (19,5%). En apenas un mes, en esa franja de edad, el partido de extrema derecha ha subido 6,6 puntos.

Los socialistas obtienen su mejor dato entre los mayores de 65 (26%) al igual que los populares (26,7%) y ahí, la ventaja sobre Vox es muy amplia: de 15,2 puntos para el PSOE y de 15,9 puntos para el PP. Vox se impone a la suma de la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos en todas las edades. Los abstencionistas, indecisos y quienes hoy votarían en blanco o nulo, se sitúan por encima del 25% en todas las franjas de edad, salvo entre los mayores de 55.

Los populares obtienen 7,7 puntos más de intención de voto en la clase alta y media alta que en la baja y media-baja, diferencia que se reduce a 1,9 puntos en el caso del PSOE. Vox obtiene su mejor dato entre los más desfavorecidos (18,2%), pero son apenas siete décimas más que entre los más adinerados (17,5%).

Hoy, un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos", según la última entrega del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), lo que ha generado una enorme polvareda entre la izquierda nacional.