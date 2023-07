Elecciones generales 2023: campaña y última hora del voto por correo en directo

Feijóo: "Que me llamen mentiroso no es algo que me preocupe mucho"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado por primera vez tras el debate a tres en TVE del que no fue partícipe, y asegura que no le preocupa que tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz le llamen "mentiroso".

​En una entrevista en Las mañanas de RNE, Feijóo ha reiterado que "oír a Sánchez hablar de mentiras es como oír a Otegui hablar de respeto a las víctimas" y afirmó que vio el debate pero que "no ofreció a los españoles alguna novedad". Además, añadió que sería "bueno" regular por ley los debates y que tenga preferencia la televisión pública. Sin embargo, aclaró que la dirección de RTVE "debería estar más consensuada y no sean tan tortuosa como en los últimos años".



Feijóo se negó a responder sobre si pactaría con Vox alegando que se deben recuperar los grandes pactos de Estado y que "necesitamos un PSOE homologado a lo que fue hasta que llegó Sánchez".