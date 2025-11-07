Emergencias tenía un borrador del Es-Alert por la DANA a las 18:37 horas

No se envió hasta las 20.11 horas, pero casi dos horas antes, a las 18.37 horas del 29 de octubre de 2024, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana ya manejaba un borrador del Es-Alert para avisar del peligro de la DANA, unas riadas que ya había causado la mayoría de muertes hasta llegar a las 229 actuales.

Así consta en la documentación que la Subdirección General de Emergencias ha remitido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe, después de que esta requiriera el correo electrónico que envió el jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, a la cuenta de la sala del CCE con una propuesta del texto que debía llegar a los móviles de los valencianos.

Entre la documentación enviada se adjunta la imagen del correo electrónico. Se puede ver que el envío se hizo a las 18.37 horas con el asunto 'es alert', así como el contenido del documento que adjuntó Cuevas con la siguiente propuesta de texto: "Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales".

Hace unos días, y también ante la jueza de Catarroja, la máxima responsable de la centralita de emergencias del 112 en la Comunidad Valenciana, Inmaculada Piles, confirmó que el Gobierno había reclamado el envío del mensaje dos minutos antes, a las 18.35 horas. Pilas declaró que había "un correo que manda Juan Ramón Cuevas a la sala con propuestas de redacción del mensaje".

"Esto es necesario, el Es Alert"

En el momento en el que se envía ese correo, la máxima responsable de esas comunicaciones con el 112 a escala valenciana apunta a que "es a las 18.35 horas" cuando "Patricia García, responsable de Protección Civil de Delegación de Gobierno", le dice: "Inma, esto es necesario, el Es Alert (no sé si mediante una llamada o WhatsApp)".

El envío del mensaje de alerta no se produjo hasta las 20.11 horas, justo un minuto después de que la exconsellera de Seguridad y Emergencias Salomé Pradas mantuviera una conversación telefónica con el president dimitido de la Generalitat, Carlos Mazón, que no apareció en el CECOPI hasta las 20.28 horas.