El 112 confirma que el Gobierno central reclamó enviar el ES Alert por la dana a las 18.35 horas

Continúan surgiendo novedades respecto a, supuestamente, cómo actuaron las autoridades competentes durante el 29 de octubre del año pasado, la jornada en la que las riadas de la DANA segaron la vida de 229 personas. Este martes, en testimonio en sede judicial por el proceso penal que investiga la gestión política de la catástrofe, se ha dejado constancia que el Gobierno central reclamó el envío del mensaje ES Alert, al menos, una hora y media antes de que las autoridades autonómicas decidiesen enviarlo.

Ha sido la máxima responsable de la centralita de emergencias del 112 en la Comunidad Valenciana, Inmaculada Piles, la que ha confirmado este extremo ante la jueza del Juzgado de Catarroja donde se realiza la investigación e instrucción. Así lo han adelantado medios como El País y lo ha confirmado posteriormente la Agencia EFE. Pilas ha detallado que un miembro de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana propuso el envío cerca de las 18.35 horas.

Cabe recordar que ese envío del mensaje ES Alert no se produjo hasta más de una hora y media después, a las 20.11 horas. Justo un minuto después de que la -antes de ser cesada- consellera de Seguridad y Emergencias Salomé Pradas mantuviese una llamada telefónica con Mazón. Según el listado de llamadas que facilitó el propio Mazón. Para ese momento, las llamadas al servicio de emergencias superaban el millar y el desbordamiento del barranco del Poyo se había traducido en esas riadas mortales que se cebaron con localidades como Paiporta.

¿Qué se propuso exactamente?: "Me dice: 'Inma, esto es necesario, el ES Alert'"

En este sentido, y según la mencionada información, Pilas declaró que "hay un correo que manda Juan Ramón Cuevas [alta funcionaria de Emergencias de la Generalitat] a la sala con propuestas de redacción del mensaje [ES Alert]". Entonces, la máxima responsable de esas comunicaciones con el 112 a escala valenciana apunta a que "es a las 18.35 horas" cuando "Patricia García, responsable de Protección Civil de Delegación de Gobierno, me dice: 'Inma, esto es necesario, el ES Alert (no sé si mediante una llamada o WhastApp)'".

Pilas ha señalado que tras esa comunicación, ella dio traslado al subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, quien conforma otro de los altos cargos que han sido imputados en este proceso.

Desde el Govern preguntaron la mejor ruta para ir a Xátiva... a las 12.05 horas: "Es para Presidencia"

No fue la única información que manejó Pilas y que ha salido a relucir en el juicio. La responsable del servicio del 112 de la Comunidad Valenciana ha detallado que al filo de las 12.05 horas recibió un mensaje de quien era el 'número 2' de la cesada e imputada Salomé Pradas, el director general de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en el proceso. A través de un mensaje de la red WhatsApp, éste se interesó por saber si había alguna forma de hacer el trayecto hasta la localidad valenciana de Xátiva, presumiblemente evitando el desbordamiento del barranco del Poyo.

"Para llegar a Xàtiva desde Valencia, ¿cómo se va?, que no esté cortado. Es para Presidencia", escribió Argüeso a Pilar, en referencia a la Presidencia del Govern de Mazón. De esta afirmación se desprende que el equipo de Mazón sabía que lo que estaba ocurriendo no era normal y que tenían constancia de que el barranco estaba sufriendo desbordamientos.