La Comunidad de Madrid anuncia la venta del ático para destinar el dinero a la reconstrucción tras los incendios apenas 24 horas después de defenderlo Ayuso

La Comunidad de Madrid ha decidido salir al paso de la polémica generada por la compra de un ático de lujo en Chamberí con el anuncio de que ha iniciado ya su proceso de venta para destinar las ganancias a "la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio". Así lo ha avanzado este jueves Planifica Madrid, la empresa pública que gestiona el patrimonio inmobiliario del Gobierno regional y que hace apenas tres meses y medio había adquirido la vivienda por un precio todavía desconocido, según reveló el diario El País.

La empresa pública madrileña ha anunciado la venta de un total de "cinco inmuebles" repartidos entre la Gran Vía de Madrid y el Paseo del General Martínez Campos, donde se ubica el polémico ático. En total, esperan ganar unos 20 millones de euros. En el mismo comunicado, la Comunidad ha señalado que la sede de la Presidencia se someterá este verano a las "obras planificadas", que ya "comenzaron en 2025 y que en este periodo iba a afectar a los patios y segunda planta". Mientras, el Gobierno regional "seguirá buscando, dentro de su patrimonio inmobiliario, espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar la actividad de la Real Casa de Correos".

El anuncio de la venta del ático se produce después de que este mismo miércoles la propia presidenta de la Comunidad defendiera su adquisición tras la exclusiva de El País. "El buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo", dijo Ayuso en rueda de prensa. En la misma comparecencia, la líder regional del Partido Popular se vendió como víctima de una "campaña de desprestigio", y ya entonces sacó el tema de los incendios. "En un momento en el que la gente ha perdido sus casas, sus propiedades, resulta que me compran un inmueble a mí... Esa es la idea que se quiere trasladar, se ha obrado de muy mala fe", manifestó.

Esa última aclaración de Ayuso sirve como explicación al porqué de esta decisión de última hora. Sin llegar a detallar el coste de la operación y con diferentes versiones respecto al uso que se le quería dar al ático (la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid prohíbe el uso profesional y solo permite la utilización residencial), la Comunidad intenta con este proceso de venta virar un relato cada vez más extendido.

En un primer momento, fuentes del entorno de la presidenta aseguraron al diario El País que el ático serviría como "oficina temporal"; después, tras estallar la polémica, que la decisión no estaba tomada "al cien por cien"; y, por último, Ayuso insistió en la necesidad de tener un lugar "donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales". Son tres versiones diferentes antes de la determinación de venderlo.

Aunque la Comunidad no ha especificado qué inmuebles van a poner a la venta (en el comunicado enviado a prensa hablan de cinco), en la página web de Planifica Madrid figura como propiedad del Gobierno la tercera planta del edificio situado en Gran Vía, número 6, un espacio de más de 9.000 metros cuadrados "ocupado por la Comisión Jurídica Asesora de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior".