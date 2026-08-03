Cayetana Álvarez de Toledo cruza la línea y cuestiona públicamente a Ayuso: "Todavía no he entendido lo del ático"

El apoyo de Génova a Isabel Díaz Ayuso comienza a resquebrajarse. La diputada nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cuestionado abiertamente la compra de un ático de lujo en Chamberí que llevó a cabo la Comunidad de Madrid para que la presidenta autonómica lo utilizara como "despacho", pese a que el Plan General de la Ordenación Urbana del ayuntamiento de la capital sólo permitía su uso residencial.

En una entrevista este lunes en el diario El País, la periodista Natalia Junquera le pregunta específicamente sobre este asunto a la diputada. "¿Ha entendido lo de Isabel Díaz Ayuso y el ático?", le dice. Y ella, escuetamente, responde: "No, todavía no".

Es la primera crítica que alguien del entorno nacional del PP hace a Ayuso en mitad de esta fuerte polémica. Previamente, el secretario general del partido, Miguel Tellado, salió en defensa de su "baronesa" en una rueda de prensa. "Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido", señaló.

La pasada semana, el diario El País publicó que la Comunidad de Madrid había comprado una vivienda de 485 metros cuadrados en Chamberí - una de las zonas más caras de la capital - para que la presidenta de la región lo use como "oficina temporal" mientras se realizan obras en la Real Casa de Correos, sede habitual de su gobierno. El valor de mercado de un ático de estas características en esa zona privilegiada ronda los seis millones de euros.

En una rueda de prensa, Ayuso se presentó como víctima por estas informaciones y aseguró que no se había acordado qué uso se le iba a dar a esa casa. "Buscar un lugar donde se puedan recibir visitas institucionales, me parecen que es lo suyo. No sé cómo lo vamos a organizar. No sé si me quedaré en la consejería de presidencia o transportes y es el consejero el que se va para allá. No lo sé. Lo que sé es que no voy a tener residencia oficial como tantos ministros o como otros presidentes autonómicos", señaló.

Las críticas, sin embargo, no cesaron y un día después la Comunidad de Madrid señaló que ponía a la venta este inmueble y otros cuatro en la Gran Vía para sumar dinero al montante de ayudas a los damnificados por los incendios en la región en estas últimas semanas.

Al tiempo, se conocía que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, había puesto a la venta sus dos casas - también en Chamberí - por un valor superior a los tres millones de euros en su conjunto. La presidenta madrileña vive en una de esas viviendas, por lo que se especula con la posibilidad de que Ayuso hubiera podido querer utilizar este piso comprado con dinero público como residencia temporal.