Es más de multiplicar: IU pide superar Sumar y construir un frente amplio electoral de izquierdas con nueva marca

Después de Sumar, multiplicar. Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a superar Sumar y poner la primera piedra para construir un nuevo frente amplio electoral de izquierdas con una nueva marca, ante el temor a un posible adelanto de las elecciones generales.

En el borrador de informe político que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, va a presentar al seno de la Coordinadora Federal de la formación, llama a alejarse de las posiciones del PSOE.

En el texto, hay varias formaciones que forman parte del Gobierno, entre ellas, IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar, que están valorando los siguientes pasos electorales.

Maíllo aboga por encarar las próximas generales "en las mejores condiciones" y, para ello, consideran prioritario incorporar a más partidos de la izquierda. Ve evidente que la coalición Sumar "no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones y personas conjuradas para evitar un gobierno del PP y Vox".

Desde IU defienden que hay que levantar un proyecto diferente a Sumar que pueda plantar cara y evitar la "barbarie" de que la ultraderecha pueda llegar al Gobierno. Por ejemplo, propone "un nombre diferente" al de los partidos, con el objetivo de que "no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte".

Algunos de los grandes cambios

La formación política señala en el informe que la hoja de ruta debe permitir a la izquierda lograr un frente que sea amplio y que se centre en los problemas de la gente y deje de "hablar de sí misma".

Para ello, considera imprescindible la creación de un programa común, compatible con la "autonomía" de cada partido, con un método democrático que defina los pasos a adoptar y un calendario para controlar y dar el respaldo definitivo a las candidaturas para las próximas generales.

Entre esos cambios, también se encuentra la diferenciación entre este nuevo movimiento y el PSOE. Considera que la izquierda debe salir a la "ofensiva" en vivienda y ha cargado contra la iniciativa "unilateral" del PSOE "sin texto ni negociación" con la bonificación a los caseros.

Otro de los puntos propuestos es el de impulsar un referéndum para decidir si España debe o no salir de la OTAN, después de la política exterior del presidente de EEUU, Donald Trump. Cree que la UE ha tenido una "parálisis vergonzante" con "tímidas" declaraciones contra el país norteamericano tras las amenazas en Groenlandia.

Respecto a la reforma de financiación, cree que es una iniciativa positiva porque aporta "mayor solidaridad interterritorial respetando los elementos singulares de los territorios". Pero, no por ello, es perfecta. Cree que hay margen de mejora y Maíllo ha respaldado la idea de presentar enmiendas y blindar un "suelo de recursos".