España convoca a la encargada de negocios de Israel tras el choque con Netanyahu

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para "rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones del primer ministro de Israel", Benjamin Netanyahu.

Netanyahu acusó a España de lanzar a España una "flagrante amenaza genocida contra Israel" y ayer jueves el Gobierno ya expresó su rechazo a estas manifestaciones mediante un comunicado de Exteriores, en el que se tachó de "falsos y calumniosos" los comentarios, subrayando que "el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina".

La última vez que el Ministerio convocó al encargado de negocios de la Embajada israelí fue el pasado 28 de julio, entonces aún ocupaba este puesto Dan Poraz, a quien ha sustituido Dana Erlich, que hasta ese momento era la embajadora de Israel en Irlanda.

Entonces fue para protestar por la detención de dos españoles que viajaban a bordo de la Flotilla de la Libertad, con ayuda humanitaria destinada a Gaza.

Han sido varias las ocasiones en las que el Gobierno ha convocado al encargado de negocios israelí en los últimos meses para trasladar una queja formal por distintas actuaciones y declaraciones del Ejecutivo hebreo.

Esta nueva citación ha sido cursada a la encargada de negocios de la embajada de Israel porque en España no hay embajador de este país desde mayo de 2024, cuando fue retirado por el Gobierno de Netanyahu tras anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconocería el Estado de Palestina.