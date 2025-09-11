Netanyahu ve genocidio en todas partes menos en Gaza y acusa a España de "amenaza genocida" por las últimas palabras de Sánchez

Genocidios por todas partes menos en Gaza, parece ver Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí ha vuelto a cargar contra España y, concretamente, contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de cometer una "amenaza genocida flagrante" hacia Israel.

El motivo, unas palabras del presidente español en las que admitía que "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí".

No obstante, Pedro Sánchez continuaba exponiendo que, más allá de la falta de capacidades militares del más alto nivel, "eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas".

Para Netanyahu, es algo más que una declaración política. El jefe del Gobierno hebreo ha respondido este jueves, a través de su cuenta en X. Allí ha dejado por escrito que "el primer ministro español Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'".

"Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha añadido acto seguido. Es el enésimo cruce de algo más que palabras entre los dos Ejecutivos, que recientemente han llegado a vetar la entrada de ministros de la otra parte en el país.

Tel Aviv optó por prohibir la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, como respuesta inmediata a las medidas anunciadas por Sánchez para frenar lo que llamó el "genocidio" en Gaza.

Moncloa hizo lo propio con dos figuras claves y de ideología ultraderechista de la Administración Netanyahu, el responsable de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Todo ello, en un constante ir y venir diplomático de embajadores y encargados de negocios por ambas partes.