¿Estarán obligadas las grandes empresas en España a atender en catalán?

Si este martes se supo que Junts había llegado a un acuerdo con el Gobierno para que las grandes emrpesas ofrezcan atención al cliente en lenguas cooficiales, con independencia de en qué comunidad tengan su sede, este miércoles el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no ha aclarado si el pacto se extenderá a todo el territorio.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara, López ha dicho que le parece "muy razonable" que empresas con personal suficiente atiendan en los dos idiomas en las comunidades bilingües. "Ya está bien de demonizar que en este país se utilicen lenguas cooficiales en relaciones institucionales y en las relaciones con grandes empresas que tienen posibilidad de atender así", ha dicho. Eso sí, después, a la pregunta de si eso podría implantarse en toda España, ha respondido: "Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas".

Junts anunció el martes que había pactado con el Gobierno una reforma legal para que los servicios de atención al cliente tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma. En concreto, la formación independentista explicó que la previsión es que esta medida se aplique en empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general.

El partido independentista catalán enmarcó este acuerdo en el marco del proyecto de ley con el que se regulan los servicios de atención a la clientela, una norma del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso.

Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy explicaron después a Europa Press que la medida afectará a todas las lenguas cooficiales y que sólo será obligatorio responder a los clientes en catalán, gallego o euskera, cuando hayan adquirido los bienes o servicios en comunidades con lenguas cooficiales.

En esta línea, este miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha recalcado que la enmienda anunciada por Junts lleva también la firma de su formación, de EH Bildu y del BNG, pues afecta a todas las lenguas cooficiales, no sólo al catalán. "Me alegra la capacidad de Junts para apropiarse de cosas, y me sorprende que españoles muy españoles se metan tanto con idiomas reconocidos en la sacrosanta Constitución", ha deslizado el portavoz de ERC.

Sobre si la idea es obligar a que haya atención al cliente en todas esas lenguas en todo el país, Rufián ha señalado que la intención de su formación es "fomentar las lenguas cooficiales en todos lados". "En Cataluña, evidentemente, pero en todos lados", ha dicho, sin dar más detalles. Eso sí, ha añadido, que sería "muy fácil" hacerlo recurriendo a "Google Translate".