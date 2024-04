Estas son las 15 reseñas que se pueden leer de la taberna de Pablo Iglesias en internet

Pablo Iglesias abrió hace dos semanas la 'Taberna Garibaldi' en pleno corazón de Lavapiés, un nuevo negocio junto al poeta Sebastián Fiorilli y al cantautor Carlos Ávila que suscitó miles de comentarios en redes sociales y que llegó también a las tertulias políticas de los principales programas de televisión.

La carta de comidas del local incluye, entre otros platos, un salmorejo partisano, unas enchiladas Viva Zapata, y unas carrilleras Brigada Garibaldi. También hay una apartado para veganos denominada "No me llame ternera", como el título del documental de Jordi Évole sobre Josu Ternera.

Los nombres de los cócteles también son muy llamaticos: desde un Fidel Mojito hasta un Ché Daiquiri o un 'Mandela Zulú' pasando por el Gramsci Negroni, un Durruti Dry Martini o el Pasionaria Puerto de Valencia.

Su inauguración fue un éxito y, en estos últimos días, el negocio va viento en popa. Es difícil encontrar alguna mesa libre para acudir a comer y su barra suele estar siempre llena. Pero la popularidad de Iglesias juega también en contra de la taberna. En Google, muchos usuarios han escrito una reseña negativa para atacar al exlíder de Podemos. "Hay muchas ratas y cucarachas. No recomendable si no eres comunista y no te gusta darte un duchita porque huele ahí dentro a estupefacientes", escribe uno. "Comida poco original y el local estaba lleno de cucarachas", decía otro. Un tercero tira incluso de humor para valorar el bar: "Me hicieron compartir la cuenta de otra mesa (...) Obligaron a mi hijo a tatuarse un Puigdemont en el pecho".

Otros usuarios, probablemente reales, sí han hablado muy positivamente de la taberna. "Un ambiente entrañable. ¡Nos gustó mucho!", "Concepto novedoso gastronómico con tintes políticos" o "La carta era reducida, el servicio era muy amable y rápido. Los precios económicos. La decoración es acorde con la ideología del local", son otros de los comentarios que pueden leerse en Google. En total, 15 valoraciones que elevan su media a un 2,7 sobre 5.

Sin embargo, tanto Iglesias como el resto de propietarios de la taberna han criticado públicamente que Google indique que el local está actualmente cerrado o que no eliminen las "reseñas falsas de ultraderechistas". "Estimadas gentes de Google España. Desde hace días indicáis que estamos cerrados temporalmente. Esa información es falsa y os lo hemos notificado. Por favor proceded a corregirlo y revisad las reseñas falsas de ultraderechistas que incumplen vuestros protocolos. Saludos", han escrito desde la cuenta oficial de la taberna en X, antes Twitter.