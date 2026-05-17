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Dani Rovira cuenta el surrealista momento que vivió antes de viajar a Los Ángeles
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Dani Rovira cuenta el surrealista momento que vivió antes de viajar a Los Ángeles

El actor relata en un pódcast la cadena de desastres que sufrió en el aeropuerto antes de coger un vuelo a Estados Unidos: una herida, un coche por la pista y un embarque de película.

Israel Molina Gómez
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Dani Rovira en una imagen de archivo.
Dani Rovira en una imagen de archivo.Getty Images

Dani Rovira ha compartido una de esas historias de aeropuerto tan caóticas que parecen inventadas. El actor y humorista relató en el pódcast de la cuenta de TikTok @torreznos.podcast el episodio surrealista que vivió antes de coger un vuelo rumbo a Los Ángeles.

Todo comenzó de madrugada, cuando llegó al aeropuerto para embarcar hacia Estados Unidos. "A las cinco de la mañana estoy en el aeropuerto", explicó Rovira, que vio cómo el viaje empezaba a torcerse casi desde el primer momento.

Un corte, un punto y una carrera contrarreloj

Según contó, un trabajador del aeropuerto le avisó de que una de sus maletas pesaba demasiado y le pidió repartir parte del equipaje en otra bolsa. Fue justo ahí cuando empezó el desastre.

"En el trasvase me hago un corte aquí, se me cae la botella…", recordó el actor, que terminó teniendo que acudir a que le pusieran "un punto" por la herida.

Aquello le hizo perder muchísimo tiempo y acabó llegando tardísimo a la puerta de embarque. "El tío me acompaña por las compuertas y llego justo cuando llegaba el avión", explicó.

Sin embargo, cuando parecía que aún estaba a tiempo, recibió el peor mensaje posible: "El avión se ha ido".

El Opel Corsa por la pista del aeropuerto

El problema, según le explicaron, es que el embarque no se hacía por finger, sino mediante lanzadera. Mientras intentaban localizar su maleta, Dani Rovira trataba de convencer al personal de que era más rápido meterle directamente en el avión que sacar el equipaje.

Y ahí apareció la escena más surrealista de toda la historia.

"Hay un operario que estaba allí al lado y me dice: 'Vente conmigo'", recordó. El trabajador cogió "la llave de su Opel Corsa" -uno de los coches que circulan por las pistas del aeropuerto- y le llevó directamente hasta el avión.

"Me llevó por la pista entre aviones y yo 'wow'", contó entre risas.

"Todo el mundo esperando"

La escena final fue todavía más incómoda. El avión estaba completamente parado esperando su llegada.

"Baja la escalera, subidita… todo el mundo allí preparado, cien personas mirando", relató el humorista, que imaginaba perfectamente lo que estaban pensando el resto de pasajeros.

"Ya está, por el subnormal este vamos a salir tarde, por el famosito de los cojones", bromeó.

Después de toda la carrera, Dani Rovira pensó que al menos había conseguido salvar el vuelo por los pelos. Pero todavía faltaba el remate final.

"Salió tarde una hora y media".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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