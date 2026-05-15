Jesús Jurado, politólogo: "Juanma Moreno se reivindica como andalucista, pero en lugar de reclamar competencias parece que le sobran"

Algo ha cambiado en Andalucía. Sus campañas electorales se tiñen más de verde. El politólogo sevillano Jesús Jurado publicó en 2022 su ensayo La generación del mollete, en el que elaboró una exhaustiva crónica del "nuevo andalucismo", "un movimiento imprescindible en la configuración del nuevo ciclo político". Buena parte de su tesis ya se probó válida en las andaluzas de 2022. Ese andalucismo sentimental saltaba de las listas de Spotify y de la nostalgia a los mítines.

Incluso el PP de Juanma Moreno ha cedido el espacio en el que hace no tanto predominaba el azul de los populares. Lo copa todo el verde. "Con Juanma Moreno ya se apuntaba en 2022 esa voluntad de construir una articulación política en torno a un proyecto con identidad andaluza", confirma Jesús Jurado en conversación con El HuffPost. Hace horas, el propio presidente de la Junta confirmaba en una entrevista con la Cadena Ser que sus campañas se diseñan desde Andalucía, no desde Génova.

Pero el politólogo pone peros. "Juanma Moreno se reclama como un proyecto andalucista y se podría ver como tal por su defensa de la bandera, por la propia estética de sus campañas y por sus discursos. Pero, a diferencia de lo que era el andalucismo histórico o de lo que pretende cualquier fuerza política nacionalista o regionalista, Juanma Moreno en lugar de reclamar competencias parece que le sobran".

"Se usa la voluntad de autonomía no para ganar competencias sino para dejar de ejercerlas"

El autor de La generación del mollete señala que mucho de lo que dice se ve "en su manera diaria de gobernar. "Juanma Moreno parece desear acumular competencias para no ejercerlas. Es difícil plantear para qué se reclama una mayor autonomía si luego se dedica a no intervenir. Él plantea una no intervención, dejar campo abierto para que sean otros los actores los que solucionen los problemas de Andalucía".

"Ya el Estatuto de Autonomía de 1987 y luego el de 2007 partían de que era necesaria la autonomía política. Andalucía necesitaba dotarse de instituciones propias capaces de asumir competencias y financiación para resolver los problemas de Andalucía desde lo público y desde las instituciones", enfatiza el analista. Pero para Juanma la autonomía es "una forma de evitar la injerencia de otras instituciones" pero "tampoco de asumir plenamente sus competencias".

¿Ejemplos? El politólogo considera que se ve "claramente en la sanidad o en la educación", donde se apuesta cada vez más por lo privado, explica. O con la vivienda: "La única solución que plantean para la vivienda es quitar más controles, como si en Andalucía no hubiésemos visto ya aberraciones urbanísticas". "La costa malagueña está urbanizada hasta el extremo, es donde más crece el precio de la vivienda y aun así se sigue delegando en que nuevos actores sigan construyendo".

"Está usando esa voluntad de autonomía no para ganar competencias, sino para dejar de ejercerlas y que todo quede en mano de otros actores que no son andaluces ni democráticos, sino grandes empresas", resume.

"Estas elecciones servirán para consolidar un espacio andalucista que llevaba vacío mucho tiempo"

Preguntado por ese andalucismo en otros partidos al margen del PP, Jesús Jurado sí señala que estas elecciones podrán servir para "consolidar el espacio de una fuerza política andalucista que llevaba vacío mucho tiempo". "El andalucismo existe, está en las instituciones, pero fuera de aquí apenas se conoce y se seguía percibiendo más como una escisión de Podemos que como una fuerza política andalucista equiparable a lo que fue el Partido Andalucista".

A la hora de concitar confluencias a la izquierda del PSOE, Jurado es tajante. "A quién más le preocupa la unidad de la izquierda es a los periodistas y a los medios progresistas desde Madrid, porque es un tema que da para escribir artículos sin parar aunque al común de los mortales le importe bastante menos de lo que parece". Por eso, que Adelante Andalucía no confluyera con Por Andalucía no va a ser una cuestión determinante.

"Si estas elecciones van a tener algo decisivo no va a ser la unidad de la izquierda, sino si el PP va a mantener la mayoría absoluta y por lo tanto seguirá profundizando de manera continuista en su proyecto o si se verá afectado por el desgaste y tendrá que recurrir de nuevo al apoyo de Vox. Eso es lo que realmente está en juego".

Eso y la consolidación de ese espacio progresista y andalucista. El Partido Andalucista llegó a tener grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados en los 80. Tuvo incluso parlamentarios en el Parlament catalán. E incluso formó parte de Gobiernos andaluces a finales de los 90. Se disolvió en 2015 tras años sin conseguir representación. "Es normal que ahora no se dé por natural la existencia de un espacio andaluz de izquierdas independiente... algo que sí se percibe con normalidad en Galicia o Canarias".

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