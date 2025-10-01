Feijóo, hace dos años: "En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió hace dos años que "en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo". Estas palabras las pronunció el líder de la oposición en plena polémica por el interés de Vox en que a las mujeres de Castilla y León se les ofreciera escuchar el latido del feto antes de decidirse por abortar. Una cuestión que aprobó el Gobierno de la Junta, entonces en manos de PP y Vox, pero que acabó provocando un gran enfrentamiento entre ambos socios una vez que Génova rechazó apoyar semejante propuesta.

En una entrevista en Telemadrid, Feijóo también dijo al respecto que "ningún médico, y mucho menos un político, puede interferir" en la toma de decisiones de una mujer. Unas palabras que ahora chocan con la decisión del PP madrileño de apoyar una iniciativa de Vox para informar a las mujeres sobre el efecto "postraumático" que puede tener abortar.

El objetivo de la propuesta ideada por Vox y apoyada por el PP es explicar a las mujeres que quieran abortar las consecuencias que tiene para su salud, entre ellas, alcoholismo, depresión o pesadillas, según el partido de Santiago Abascal.

"Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado", afirmaba la concejala de Vox Carla Toscano.

Esta información "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible" en los centros municipales de salud, espacios de igualdad, futuros centros de atención integral a la mujer, Samur social y centros de servicios sociales. Además, estará incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados.

A diferencia de lo que ocurrió hace dos años, Génova ahora apoya al PP madrileño tras alinearse con Vox en esta cuestión. "Informar nunca es un problema", ha asegurado este martes la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz.

Lejos quedan, por tanto, las palabras de Feijóo asegurando que ningún político "puede interferir" en la toma de decisión de una mujer. Tal vez, el auge de Vox en las encuestas en detrimento de las expectativas del PP ha suavizado la postura del presidente nacional.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado que el departamento que dirige está estudiando la posibilidad de impugnar la iniciativa. "No vamos a consentir ningún paso atrás. No vamos a consentir ninguna limitación en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y ya están los equipos del ministerio trabajando y valorando si es posible impugnar esa decisión", ha asegurado la ministra en declaraciones a medios tras comparecer en el Senado.