Feijóo se muestra optimista con las negociaciones con Vox en Valencia: "Saldrá todo bien"

Un congreso del PP de Andalucía con la atención puesta en la Comunidad Valenciana. Así ha llegado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al cierre del cónclave de los populares andaluces. Tras la reelección de Juanma Moreno, con el 99,95% de los votos, su presencia ha sido objeto de constantes preguntas sobre las negociaciones con Vox.

Mientras el partido de Santiago Abascal asegura que se están llevando con "discreción", Feijóo ha hablado de ello a su entrada en el congreso del PP de Andalucía. Una bruma de periodistas le ha repetido por activa y por pasiva cómo iban las conversaciones y él se ha limitado a dar una respuesta: "Vamos al congreso del PP de Andalucía, saldrá todo bien".

Y esa ha sido la única referencia del líder de los populares a las negociaciones con Vox. Durante su intervención, sólo ha tenido elogios para Juanma Moreno y alguna que otra crítica, -por no decir bastantes-, contra el Gobierno.

Lo curioso ha sido escuchar a Feijóo diciendo que el PP es "el único camino" en el voto del "desahogo" contra la "corrupción", según ha reiterado en varias ocasiones, del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fijando posturas para tratar de que no haya votos que se vayan para el partido de Santiago Abascal en unas futuras elecciones andaluzas.

"No hay otro camino, no nos despistemos", ha asegurado, a la par que están llevando conversaciones con Vox para intentar elegir a un presidente de la Generalitat Valenciana que sea positivo para ambos, en lugar de acudir a las urnas.

Feijóo ha señalado que "por supuesto que crece el malestar" entre la ciudadanía y que "la gente necesita un cambio", pero ha advertido de que "un desahogo de cinco minutos no sirve para nada", y "el mayor desahogo es ganar, y es ganar y gobernar"

Lo que sí ha hecho ha sido cargar contra Sánchez, acusándole de sus "mentiras" y diciendo que "cuando está hundido ha demostrado que es capaz de todo", y su "listón ético está en el subsuelo".

Sin tampoco mencionar, ni cerca, la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, sí ha puesto en valor que Moreno "recuperó la honestidad y la decencia en Andalucía". "Vino un gobierno del PP a cambiar" la situación, demostrando que "Andalucía no estaba condenada" a ser noticia por la corrupción como "España tampoco lo está", ha reiterado.