Feijóo planta de nuevo al rey y no acudirá a la apertura del Año Judicial

Alberto Núñez Feijóo planta de nuevo al rey. Fuentes del PP han confirmado este miércoles que el líder de la oposición no acudirá al acto de apertura del año judicial, que tendrá lugar este viernes y que habitualmente preside Felipe VI.

Para excusarse, Génova señala que Feijóo ya tenía apalabrado previamente su asistencia a la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid. "Feijóo ha asistido a la apertura del Año Judicial cada año desde que accedió a la Presidencia nacional del Partido Popular. Este año no será posible por un compromiso previamente adquirido", señalan estas fuentes.

Con esta excusa, Feijóo se ausentará de un acto al que acudirá el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a un paso del sentarse en el banquillo por un supuesto delito de revelación de secretos. De ahí que el líder del PP haya decidido no acudir al acto. Fuentes populares lamentan a su vez que el Gobierno someta al jefe del Estado" a la tensión institucional" de compartir acto con un Fiscal General en esta situación procesal, "algo que sería fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara su renuncia de manera inmediata".

Para reforzar su decisión de ausentarse, Génova también afea a Sánchez que haya dicho en una reciente entrevista que los jueces "persiguen a los ciudadanos por sus ideas políticas y no por la comisión de delitos". "Es más, Pedro Sánchez duda de las imputaciones y procesamientos del fiscal pero también de su hermano y de su mujer, poniendo en entredicho al Tribunal Supremo, al TSJ de Extremadura, a la Audiencia Provincial de Madrid y al menos a dos juzgados de instrucción de Madrid y Badajoz. Este Gobierno no respeta a la Justicia porque amnistía a imputados como Puigdemont, indulta a condenados como Junqueras, celebra que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán y protege a personas como Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez Pérez-Castejón", señalan.

Pese a su ausencia de este viernes, desde el PP recalcan el mayor de sus respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. "El mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular", añaden.

No es la primera vez, sin embargo, que Feijóo da plantón al rey por estrategia política. El pasado mes de junio, coincidiendo con el informe de la UCO que vinculaba a Santos Cerdán con la 'trama Koldo', Feijóo también decidió ausentarse del acto por el 40 aniversario del ingreso de España en la Unión Europea. Evento que, de nuevo, estaba presidido por los reyes. "No podemos participar de festejos con Sánchez", esgrimieron desde Génova entonces. Ahora, vuelven a usar la misma estrategia.