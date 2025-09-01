Pedro Sánchez: "En España hay jueces y fiscales que no hacen bien su trabajo. Hacen política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que en España hay jueces y fiscales "que no hacen bien su trabajo y no cumplen con la ley". "Hacen política", ha dicho.

Así se ha defendido el líder socialista, en una entrevista en RTVE, ante las preguntas de las imputaciones que pesan sobre su entorno más cercano, como son su mujer y su hermano. La primera, por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El segundo, por prevaricación y tráfico de influencias.

Al respecto, Sánchez ha dicho que defiende "la honestidad y la inocencia" de ambos, frente a "jueces que hacen política y políticos que intentan hacer justicia". "Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final pagan dos personas por el mero hecho de ser familiares míos", ha dicho.

En su primera entrevista desde hace casi un año, el presidente del Gobierno también ha defendido su decisión de mantener en su puesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a su imputación por presunta revelación de secretos. "El fiscal general es inocente. Un magistrado del Supremo ya dijo en julio en un voto particular que no se puede abrir un juicio sin abrir ninguna prueba. Y yo siempre voy a estar con los fiscales y jueces que luchen contra la corrupción y persigan a los delincuentes", ha defendido.

Siguiendo con la corrupción, Sánchez también ha vuelto a defender su actuación ante los presuntos casos de corrupción derivados del 'caso Koldo'. "Yo no tenía ninguna información objetiva de que (ambos) pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Pero este Gobierno no he tolerado ningún caso de este tipo. Cuando ha habido un atisbo de sospecha de corrupción, he actuado con contundencia", ha dicho.

El presidente del Gobierno ha vuelto a defender que pensó en dimitir cuando se conoció la implicación de su exsecretario de organización, Santos Cerdán, en este escándalo, pero cree que el proyecto que lidera está por encima. "Mi responsabilidad no es abandonar el barco, sino tomar decisiones por duras que sean", ha expresado. En todo caso, ha vuelto a subrayar que no existe financiación irregular en su partido derivado de este caso. Y ha advertido al PP: "He pedido perdón y he reconocido mis errores, pero no aceptaré lecciones de formaciones políticas que tienen más de treinta causas abiertas", ha dicho.

La entrevista ha arrancado con la defensa de Sánchez de su propuesta de pacto de Estado para la emergencia climática, cuyas líneas generales aprobará mañana el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno ha advertido de que se necesita "un compromiso más robusto de todas las administraciones" ante este nuevo "paradigma". En contra, ha alertado de que no funciona "ni la deslealtad institucional, la precariedad de los trabajadores o los recortes y la privatización", al igual que algunos discursos negacionistas. "Es un error ver a dirigentes políticos no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática", ha señalado.

Finalmente, sobre los Presupuestos, Sánchez ha asegurado que presentará nuevas cuentas para 2026, pero también ha dicho que no piensa convocar elecciones si se los acaban tumbando en el Congreso. "Yo ya tengo unos Presupuestos (los prorrogados desde 2023) que me permiten hacer frente a la agenda social y vehicular los fondos europeos de aquí a 2026. Los presupuestos están funcionando, en crecimiento económico, en creación de empleo, en reducción de la desigualdad... Yo, por supuesto, que voy a ofrecer a las otras formaciones políticas un acuerdo. Pero si esos presupuestos se tumban, no significa que el Gobierno no vaya a seguir manteniendo su hoja de ruta o políticas que gocen de una mayoría parlamentaria", ha dicho.

Para Sánchez, de hecho, la parálisis no sería no tener presupuestos sino meter a España en un "proceso electoral" en estas circunstancias.