Feijóo presenta más de 94.000 avales para revalidar su liderazgo en el PP en el próximo Congreso Nacional

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes 94.501 avales que ha recabado dentro del partido para optar a la reelección como presidente del partido ante el XXI Congreso nacional extraordinario que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio. Según ha dicho, supone un 78% más que los presentados en el cónclave de 2022.

"Es un inmenso honor que mi partido confíe más en mi. Estos avales no me pertenecen sino que me comprometen", ha dicho, para añadir que este apoyo le "emociona" y es "más consciente de la importancia del reto" al que se enfrenta.

Feijóo ha dado a conocer los apoyos con los que cuenta un día antes de que acabe el plazo marcado, dado que el 28 de mayo es la fecha límite para presentar candidaturas a la Presidencia del Partido Popular ante el cónclave.

Lo ha hecho posando ante los medios con las cajas de los avales y un fondo azul con el lema 'Política que sirve', que es el mensaje que en los últimos meses está utilizando el partido para contraponer su gestión con la del Gobierno de Pedro Sánchez. Le han acompañado los miembros de la Comisión Organizadora (COC) que preside el madrileño Alfonso Serrano.

Ante el Congreso extraordinario de abril de 2022, Feijóo ya hizo una demostración de fuerza al lograr alrededor de 50.000 avales para su candidatura. Pocas semanas después fue elegido presidente con el apoyo del 98,35 por ciento de los delegados que participaron en la segunda vuelta.

Un militante del PP de Valencia también presenta este miércoles avales

Aparte de Feijóo, ya hay un exdirigente del PP valenciano que ha anunciado su intención de competir por la Presidencia del PP. Se trata de José Luis Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones del partido en la Comunidad Valenciana y portavoz de Iniciativa Regeneración del PP.

Bayo tiene previsto presentar este miércoles 28 de mayo los avales para participar en las primarias, según ha anunciado él mismo a través de un comunicado. De hecho, ha convocado a los medios a las 12.00 horas en la sede nacional del PP de la madrileña calle Génova.

No es la primera vez que trata de presidir el PP, ya que también presentó su precandidatura en el Congreso celebrado en 2018 --que aupó como líder a Pablo Casado--, llegando entonces a recoger 350 avales, aunque no contó con avales válidos suficientes.