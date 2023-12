Feijóo acusa a Sánchez de situarse fuera del constitucionalismo: "Ha acabado el año brindando con Bildu" 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que Sánchez ha llevado al PSOE "fuera del constitucionalismo y de la dignidad" en este 2023 y asegura que el presidente del Gobierno ha querido acabar el año "brindando con Bildu", por su apoyo a la moción de censura en Pamplona.

En una especial intervención para hacer balance del año que está a punto de concluir, el líder de la oposición ha señalado este jueves que "nuestro país está viviendo un momento muy serio", tanto "desde el punto de vista democrático como desde el institucional". "España tiene hoy el gobierno más débil, con menos palabra y con menos crédito ético de la historia democrática en nuestro país", ha asegurado.

En un duro resumen del año, Feijóo ha dicho que el único "logro" obtenido por Sánchez ha sido su investidura del pasado noviembre. Pero con un importante pago: "Llevaba aparejada la ley de amnistía, las reuniones fuera de la UE con un prófugo, las comisiones de investigación para difamar a los jueces, una ley que despenaliza el enaltecimiento del terrorismo, y el beneficio fiscal para aquellos que quieren trocear el país y la desigualdad".

Por este motivo, Feijóo cree que Sánchez quiere que los ciudadanos olviden este 2023. "Pero nosotros lo vamos a tener muy presente y los españoles tienen memoria (...) Vamos a impedir que 2024 sea el año de la regresión democrática", ha asegurado. Entre sus objetivos para el próximo año, según el líder del PP, también están "restaurar el sentido común, la concordia y la dignidad que el Gobierno nos quiere arrebatar".

Además de atacar de nuevo la amnistía, Feijóo también ha criticado el apoyo de PSOE a la moción de censura de Bildu en Pamplona, que arrebatará la alcaldía a UPN. "Esta moción de censura es el pacto encapuchado de Otegi y de Sánchez. Nos mintieron, nos engañaron. Hoy España no gana una alcaldía progresista, sino reaccionaria", ha asegurado. Y cree que, en los comicios que habrá en 2024, los gallegos se juegan que en su comunidad "se instale otra sucursal reaccionaria de Sánchez" mientras que los vascos tendrán al PP como una "alternativa constitucionalista" al PNV.

En su balance, Feijóo también ha criticado la situación económica actual en España - "Nuestra economía es una de las peores de la UE: con más impuesto, más deuda, más déficit, más pobreza, más paro, más listas de espera en la Sanidad y más abandono escolar" - y también los dedazos de Sánchez en las administraciones públicas. "Donde debe haber instituciones neutrales, Sánchez las ve como un botín o como una agencia de colocación. (...) Vamos a intentar que este no ocurra en el CGPJ. Vamos a vigilar de cerca la renovación y método de elección del CGPJ", ha asegurado, sin dar más detalles sobre las negociaciones en las que intervendrá la UE como mediador.

Por último, Feijóo ha dado las gracias a los españoles "por la confianza depositada" en el PP este año y por convertir a su partido "en la primera fuerza política en España". "No tenemos interés en gobernar desde trincheras o creando muros. La política y la verdad son las dos caras de la misma moneda. Entre honrar la confianza de más de ocho millones de españoles que me votaron y buscar atajos para llegar a la Moncloa, yo he elegido lo primero. Y entre principios y poder, yo me quedo con los principios".

Para Feijóo, el PP se ha convertido en "la casa común del constitucionalismo español" y aspira en 2024 a hacer esta casa "mas grande". "Porque hay 47 millones de españoles que necesitan volver al sentido común, a la concordia y a la igualdad", ha concluido.