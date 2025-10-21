Felipe VI pide fortalecer la educación pública: "La calidad democrática de mañana dependerá de la calidad de la educación de hoy"

El rey Felipe VI junto al presidente de PRISA, Joseph Oughourlian (i), y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (d), a su llegada a la segunda jornada del foro internacional World in Progress

El rey Felipe VI ha ensalzado el papel esencial de la educación en el proyecto de construcción de las sociedades del mañana y ha pedido "fortalecer los sistemas de la educación pública" y las vías de responsabilidad "para que todos sigamos aprendiendo en las diferentes etapas de la vida".

Durante su intervención en el foro World In Progress, que se celebra desde ayer en Barcelona, el monarca ha pedido apostar por una educación de calidad. "Debemos seguir invirtiendo en una ciudadanía que sepa buscar respuesta por sí misma, una ciudadanía formada e informada. Por eso es necesario no desatender la educación de los niños y los jóvenes e inculcarles el valor de la convivencia, el respeto a las diferencias, el reconocimiento del mérito o la importancia de vivir en un estado de derecho. Porque una sociedad que se respeta a sí misma comprende el valor de las instituciones", ha señalado.

En ese aspecto, Felipe VI ha pedido desarrollar la educación como un proyecto de vida que vaya más allá de la infancia y la juventud. "El aprendizaje no es sólo una etapa, sino que debe abarcar todo el ciclo vital. Los nuevos tiempos no dejarán de exigirnos más conocimiento. Una sociedad madura no se refugia en lo que ya entiende, sino que se abre y es capaz de dialogar", ha señalado.

Por este motivo, el rey ha explicado que la calidad democrática de las sociedades de mañana "dependerá, y mucho, de la calidad de la educación hoy". "Por eso debemos fortalecer nuestros sistemas de educación pública y las vías de responsabilidad para que todos sigamos aprendiendo en las diferentes etapas de la vida. Tomemos la educación no como el destino de cada persona, sino como su camino y su equipaje y un aspecto irrenunciable de su dignidad", ha dicho.

En ese repaso de la importancia de la educación, Felipe VI ha pedido afrontar con cautela pero sin miedo los nuevos retos que plantea el desarrollo de la Inteligencia Artificial en todos los campos, pero especialmente en el de la educación. "Tenemos que ver cómo aprovechar al máximo su potencial, pero sin ignorar sus riesgos y haciendo lo posible para minimizarlos", ha dicho.

Por último, el rey ha dado las gracias al grupo PRISA por celebrar el World in Progress, "un foro para la reflexión y el intercambio de ideas en un mundo en el que el diálogo y la cooperación ya no pueden darse por sentados".

"A pesar de la deriva histórica, hay elementos que tenemos que preservar a toda costa. Me refiero a la noción de la universalidad de los derechos y la dignidad del ser humano. También a las instituciones multilaterales y la regulación del comercio transfronterizo. Seguir creyendo en el mundo multilateral no es una muestra de idealismo wilsoniano, sino un ejercicio de pragmatismo. Porque cualquier alternativa es peor. Peor para el conjunto de la comunidad internacional y peor para nuestra región para la construcción de la Europa unida”, ha concluido.