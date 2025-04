Financial Times alerta de la gran traición militar de EEUU a España y mira a Marruecos como nueva aliada

Según un artículo de The Financial Times publicado el pasado 16 de abril, la administración estadounidense está estudiando la posibilidad de trasladar a Marruecos algunos de sus activos que actualmente tiene en España - en particular, en Rota (Cádiz)- debido a su mayor cooperación miltar con Rabat.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca reaviva las reflexiones en el Pentágono sobre el posicionamiento de las tropas estadounidenses en el extranjero. Según información obtenida por el Financial Times, Estados Unidos está considerando revisar parcialmente su despliegue militar en Europa, incluida la base naval de Rota. Marruecos se encuentra entre los países que se prevé que acogería parte de esas unidades.

La base de Rota alberga unos 2.800 soldados norteamericanos integrados en los 84.000 que forman parte del contingente militar que Washington tiene desplegados por Europa. Los cinco navíos con base en Rota, capaces de detectar y derribar misiles balísticos, son piezas clave del escudo americano que protege Europa.

La opción de 'desmantelar' Rota, aún en estudio, forma parte de una dinámica de redespliegue que Trump inició en su primer mandato. En ese momento, expresó reservas sobre el gasto de los compromisos militares en el extranjero y la fiabilidad de ciertos aliados europeos.

La elección de Marruecos como posible alternativa se basa en varios elementos objetivos. Según el Financial Times, los funcionarios estadounidenses ven a Marruecos como un país dispuesto a recibir más fuerzas estadounidenses a largo plazo, a diferencia de ciertos aliados europeos cuyas relaciones con Washington a veces han sido tensas.

La perspectiva de una transferencia parcial o total de las capacidades americanas de Rota a Marruecos despierta recelos en España, según el diario. Madrid considera esta base como un punto central de su sistema de cooperación con Estados Unidos, particularmente dentro de la OTAN.

Financial Times remarca que Washington aún no ha tomado ninguna decisión final, pero para Marruecos supondría atraer nuevas inversiones en infraestructura militar, entrenamiento y tecnologías de defensa.

Aunque el proyecto se encuentra sólo en fase de evaluación, su mera mención por una fuente tan influyente como el Financial Times atestigua el lugar destacado que ocupa Marruecos en los equilibrios militares en el Mediterráneo y África.