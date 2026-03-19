Gabriel Rufián e Irene Montero mantendrán un encuentro en Barcelona el 9 de abril por el futuro de la izquierda

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, mantendrán un encuentro en Barcelona el próximo 9 de abril con perspectiva a los próximos comicios generales que están previstos en 2027. La información, a la que ha tenido Mañaneros 360 de Televisión Española, apunta a que los líderes de ambas formaciones explorarán la posibilidad de una candidatura conjunta, moderado por Xavier Domènech.

La cabeza de lista de la formación morada ha ido acercándose a la postura de Rufián en las últimas semanas. "Honestamente, creo que la clave de los debates de la izquierda está más en otro lugar", indicaba apuntando que "creo que lo que ha representado el movimiento de Gabriel Rufián muestra una izquierda que en España que existe y que tiene ganas de izquierda".

Se conforma así la segunda reunión de Gabriel Rufián de ámbito estatal después de que el pasado 18 de febrero hiciera lo propio con Emilio Delgado, de Más Madrid. "Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo se presenten en el mismo sitio, ya sé que es antiaparato, pero creo que ciencia, método y orden o nos fusilarán políticamente por separado", aseguraba el portavoz de ERC.

El acto tendrá como lema Què s'ha de fer? (¿Qué hay que hacer?). El de Delgado en Madrid tuvo el eslogan de "Disputar el presente para ganar el furturo". Se consolida así la siguiente estación de Rufián es su búsqueda de poner de acuerdo a las izquierdas nacionales y regionales para presentar a la ciudadanía un bloque que frene a la extrema derecha. En principio, el segundo encuentro iba a ser con Oskar Matute, de EH Bildu, pero finalmente será con Irene Montero.

Cartel del próximo encuentro de Gabriel Rufián junto a Irene Montero en Barcelona. Canal Red

Las fuentes consultadas por Europa Press exponen que se trata de un acto para exponer ideas sobre la situación del espacio progresista, pero sin implicaciones sobre alianzas electorales.