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Gabriel Rufián e Irene Montero mantendrán un encuentro en Barcelona el 9 de abril por el futuro de la izquierda
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Gabriel Rufián e Irene Montero mantendrán un encuentro en Barcelona el 9 de abril por el futuro de la izquierda

El portavoz de Esquerra Republicana y la eurodiputada de Podemos mantendrán un encuentro en la ciudad condal para explorar vías conjuntas para los futuros comicios generales que apuntan a celebrarse en 2027. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, conversa con la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, conversa con la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.EFE

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, mantendrán un encuentro en Barcelona el próximo 9 de abril con perspectiva a los próximos comicios generales que están previstos en 2027. La información, a la que ha tenido Mañaneros 360 de Televisión Española, apunta a que los líderes de ambas formaciones explorarán la posibilidad de una candidatura conjunta, moderado por Xavier Domènech. 

La cabeza de lista de la formación morada ha ido acercándose a la postura de Rufián en las últimas semanas. "Honestamente, creo que la clave de los debates de la izquierda está más en otro lugar", indicaba apuntando que "creo que lo que ha representado el movimiento de Gabriel Rufián muestra una izquierda que en España que existe y que tiene ganas de izquierda".

 

Se conforma así la segunda reunión de Gabriel Rufián de ámbito estatal después de que el pasado 18 de febrero hiciera lo propio con Emilio Delgado, de Más Madrid. "Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo se presenten en el mismo sitio, ya sé que es antiaparato, pero creo que ciencia, método y orden o nos fusilarán políticamente por separado", aseguraba el portavoz de ERC. 

El acto tendrá como lema Què s'ha de fer? (¿Qué hay que hacer?). El de Delgado en Madrid tuvo el eslogan de "Disputar el presente para ganar el furturo". Se consolida así la siguiente estación de Rufián es su búsqueda de poner de acuerdo a las izquierdas nacionales y regionales para presentar a la ciudadanía un bloque que frene a la extrema derecha. En principio, el segundo encuentro iba a ser con Oskar Matute, de EH Bildu, pero finalmente será con Irene Montero. 

Cartel del próximo encuentro de Gabriel Rufián junto a Irene Montero en Barcelona.
  Cartel del próximo encuentro de Gabriel Rufián junto a Irene Montero en Barcelona.Canal Red

Las fuentes consultadas por Europa Press exponen que se trata de un acto para exponer ideas sobre la situación del espacio progresista, pero sin implicaciones sobre alianzas electorales.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
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Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

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