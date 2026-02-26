Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Irene Montero pide recoger "el guante" de Rufián tras el paso a un lado de Yolanda Díaz
La exministra de Igualdad y mayor activo electoral de Podemos apuesta por trabajar en aras de la propuesta de tejer nuevas alianzas entre las formaciones de izquierda, con el fin de no ceder escaños a Vox por la fragmentación.

Imagen de archivo de la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero.Alejandro Martínez Velez / Europa Press via Getty Images

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este jueves la victoria feminista cosechada ayer en el Parlamento Europeo, que sacó adelante la propuesta para incluir el consentimiento como pilar central jurídico en la definición de las violaciones. El ADN de la ley del 'sólo sí es sí', que en el plano comunitario responde a cumplir con el Convenio de Estambul, y que incluso ha llevado al mismo Partido Popular que lo utiliza en casa como arma política, a votar a favor en la Eurocámara. 

En medio de la entrevista -en Canal Red- sobre este hito, se ha colado también la pregunta o reflexión de si la izquierda podrá seguir logrando y favoreciendo transformaciones sociales de este corte, ante el auge de una ultraderecha española que crece en los mismos términos que la internacional. Y eso pasa por preguntar sobre el anuncio realizado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de echarse a un lado y retirarse de cualquier aspiración a ser candidata en las próximas generales.

Preguntada por posibles cambios en las formaciones que se encuentran dentro del Gobierno, Montero ha recordado que "todo el mundo sabe que nosotras hemos tenido muchos desencuentros políticos con Yolanda Díaz y eso era así antes de ayer y lo sigue siendo hoy". Pero también ha dejado claro "en lo personal, comprendo la decisión que ha tomado y le deseo lo mejor", al tiempo que expone que "esto es un problema de interno Sumar, que ahora mismo los partidos de Sumar que han decidido reeditarlo, aunque sea ya con menos partidos" y que son ellos "tienen que encontrar otra persona candidata". 

Recoger el "guante de Rufián"

Asimismo, Irene Montero ha expuesto que la izquierda tiene otros problemas que solventar cuanto antes. "Honestamente, creo que la clave de los debates de la izquierda está más en otro lugar", ha indicado, señalando que "creo que lo que ha representado el movimiento de Gabriel Rufián muestra una izquierda que en España que existe y que tiene ganas de izquierda". 

La extitular de Igualdad tampoco ha obviado la existencia de una ultraderecha en crecimiento, "una verdad igual de cierta que el hecho de que sigue existiendo miles de personas que quieren izquierda, que quieren pancarta, que quieren feminismo, que quieren justicia social", o que también buscan "liderazgos fuertes" que defiendan este modelo.

"Tenemos que recoger ese guante"

Montero se ha referido así a la propuesta del portavoz parlamentario de ERC de construir una alianza de la izquierda en clave estatal, en la que las formaciones más afianzadas y con mayor intención de voto en las últimas citas electorales sean las que representen a la izquierda -mediante integraciones y confluencias de otras formaciones- en las circunscripciones provinciales.

"Creo que tenemos que coger ese guante y ponernos manos a la obra para responder a esa demanda de una izquierda fuerte que pueda plantar cara al fascismo y que pueda, a la vez, proponer las reformas y los cambios tan profundos que nuestra sociedad sigue necesitando", ha subrayado la eurodiputada de la formación morada.

