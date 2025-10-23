Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Guardiola tendría ya tomada la decisión de convocar elecciones en Extremadura
Después de que Vox haya presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos. Génova respalda la decisión. 

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.Europa Press via Getty Images

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya ha tomado la decisión de convocar elecciones anticipadas en la región ante la imposibilidad de aprobar Presupuestos. Según fuentes próximas al gobierno extremeño, la presidenta cumplirá con la hoja de ruta que avanzó para evitar que el crecimiento de Extremadura sea frenado por la ausencia de nuevas cuentas para el año 2026.

Guardiola habría tomado la decisión después de que Vox haya registrado este jueves una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) porque "no son los presupuestos de Extremadura, son los presupuestos de una minoría de Extremadura, de Guardiola y del PP de manera exclusiva". PSOE y Unidas Podemos también han hecho lo propio, por lo que la presidenta madrileña no tiene posibilidad de aprobar los Presupuestos. Guardiola gobierna actualmente con las cuentas de 2024, después de haber forzado una prórroga este año. 

Tal como informa Pablo Montesinos, el adelanto electoral vendría avalado por la dirección nacional del PP, que no teme acudir a las urnas pese al fuerte empuje de Vox en las encuestas, tanto a nivel nacional como autonómico. 

La convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura se efectuará mediante Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura, según lo previsto en el Estatuto de Autonomía y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El Decreto de convocatoria señalará la fecha de las elecciones, que habrán de celebrarse entre 50 y 60 días después de la convocatoria. Es decir, si se anunciaran hoy mismo podrían celebrarse el 14 o 21 de diciembre. 

