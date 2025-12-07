Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El caso Salazar "nos destroza"
El caso Salazar "nos destroza"

Indignación dentro del PSOE por la gestión de los casos Salazar y Navarro. Feijóo trata de aprovecharlo y se lo echará en cara a Sánchez en su último cara a cara del año.

"Nos destroza". Una parte del Partido Socialista está en shock ante la gestión del caso de Francisco Salazar por parte de Ferraz. "No se podría haber hecho peor". La dirección escuchó a las víctimas cinco meses después de que se estallara el escándalo y convocó a las responsables de Igualdad cuando supo que algunas federaciones como Asturias o Galicia amagaban con redactar un manifiesto criticando su respuesta, con Pedro Sánchez en silencio durante todo este tiempo.

Hay quienes creen en el PSOE que este caso hace más daño a la marca que la ley de amnistía o la caída del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Incluso más" que la corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Mujeres socialistas, con nombres y apellidos, han salido públicamente a denunciar lo ocurrido y exigir más contundencia, con Adriana Lastra a la cabeza. Ya a micrófono cerrado, el abatimiento se extiende en muchas estructuras, que apuntan además a duras consecuencias electorales.

"Las mujeres fueron decisivas para que Sánchez hoy esté en el Gobierno. Y esto, como en su día los comentarios de Ábalos sobre mujeres prostituidas, afecta directamente a lo que el socialismo ha representado, a su feminismo", arguye una destaca dirigente socialista. "La sensación general es que se ha querido ocultar y solo se ha actuado, y mal, cuando ya no había más remedio. Con Paco Salazar, pero también con Antonio Navarro, el secretario general de Torremolinos", añaden desde este sector crítico.

Pero aún más, según estas voces críticas. "Las noticias sobre que se ha estado ayudando a Salazar a encontrar trabajo y la comida con Pilar Alegría demuestran que no se tomaron enserio las denuncias", inciden las fuentes consultadas. "Las confidencias de la ministra fueron previas a escuchar a las propias víctimas. Eso les indignó", desvelan a El HuffPost.

Un modus operandi parecido al del caso de Torremolinos. La víctima denunció primero a la estructura provincial del PSOE, después a la autonómica, que dirige María Jesús Montero, y finalmente a la nacional sin obtener respuesta, según las fuentes consultadas por El HuffPost. Ante ese "silencio", decidió dar el paso de ir a la Fiscalía. Las de Salazar optaron por destaparlo todo a través de El Diario.

En Ferraz rechazan que hayan mirado para otro lado, aunque admiten en una nota de prensa "no haber estado a la altura" y rehúsan aclarar si en el caso de Salazar irán a la Fiscalía, como reclama Lastra. El jueves, la ministra Ana Redondo canceló por sorpresa su presencia en un acto y el viernes Pilar Bernabé, que es la máxima responsable de Igualdad en el partido, se excusó ante varios medios y no concedió entrevistas. “O reaccionamos o será muy difícil recuperar nuestra credibilidad”, reprocharon desde la estructura andaluza.

Y todo, en pleno inicio de las elecciones en Extremadura. "Esto va a ocupar gran parte de la campaña", auguran en el PP, convencidos del trasvase de voto femenino. El propio Alberto Núñez Feijóo sacará estos casos a Sánchez en la última sesión de control al Gobierno, el próximo miércoles, según avanzan a este periódico.

"Las mujeres y el trato que el PSOE les ha dispensado van a centrar nuestra estrategia. El electorado femenino va a abandonar todavía más a la izquierda", aseguran en el equipo del jefe de la oposición. En su opinión, Moncloa está "en jaque" e incapaz de reaccionar, y de ahí “la fuga” de varios ministros el miércoles en el Congreso, "incluyendo" a Montero y Pilar Alegría.

La batalla con Vox

En Extremadura, los populares viven con Vox su particular contienda, como dio ya dio cuenta este periódico. El objetivo de María Guardiola es gobernar en solitario, y de ahí que necesite los votos descontentos del socialismo, ante la fuerza de Vox a su derecha. "Impresiona la capacidad de movilización que tienen en la calle", admiten en las filas populares. "La relación con ellos no es buena. Abascal incluso ha dicho que habría que apartar a Guardiola cuando toque negociar… tenemos que conseguir un resultado rotundo", traducen la situación las fuentes consultadas.

Tras los comicios del 21 de diciembre, podrían llegar los de Aragón. El ruido electoral es cada día más fuerte en esta comunidad, con Jorge Azcón haciendo cálculos sobre si adelantar incluso a Castilla y León convocando en febrero. Alfonso Fernández-Mañueco abrirá las urnas en marzo, por lo que el anuncio también es inminente. En Andalucía, los comicios llegarán poco antes del verano del 2026, según el equipo de Juanma Moreno. En todos estos territorios, la principal preocupación para el PP es el ascenso de Vox.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
