Guillermo Antiñolo, ginecólogo del Virgen del Rocío (69 años): "La política es uno de los principales problemas que tiene la medicina pública"

Andalucía, por si no te habías enterado, ya está metida del leno en la campaña electoral. El próximo domingo 17 de mayo los andaluces están llamados a votar para elegir a la persona que encabezará la Junta los próximos cuatro años. Y en esa siempre intensa sucesión de entrevistas, mítines, debates y encuestas, la sanidad parece haberse colado como asunto central.

De hecho, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha hecho de la sanidad pública el lema de su campaña para intentar evitar lo que podría ser una nueva mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno.

A todo ello asiste expectante pero también inquieto el doctor Guillermo Antiñolo, que a sus 69 años dirige la Unidad Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Este granadino admite, en una entrevista con El País, que hablar de sanidad en campaña tiene sus pros y sus contras. Porque "aunque es un buen momento para situar a cada uno", tiene claro que "la campaña no es el mejor lugar". Y, sobre todo, que duda de si alguna de las partes habla de asuntos sanitarios "con el criterio y la orientación necesarios".

"La salud, en general, y la sanidad pública, en particular, necesitan un abordaje con más profundidad, para incluir también investigación, innovación e inversión", comienza razonando el ginecólogo.

Preguntado por si la sanidad pública puede decidir las elecciones del 17-M, el doctor Guillermo Antiñolo tira de hemeroteca. "Una de las razones por las que perdieron las elecciones los socialistas fue la sanidad pública. Es un elemento central de las elecciones aquí, en Andalucía". "Todos los participantes, menos Vox, que está en otra cosa, ponen el acento en la sanidad pública", prosigue.

"Me parecen muy bien algunas cosas que dice el PSOE o la izquierda, pero yo estaba aquí cuando gobernaban y se perdió una oportunidad de cambio. El Gobierno actual se encontró una situación complicada y ha pagado su bisoñez y la falta de cuadros, porque hasta ellos se sorprendieron de ganar las elecciones", apunta repartiendo diagnóstico y reprocches a ambos bandos del espectro político.

Para el doctor Antiñolo "está claro que el problema de los cribados es un problema grave de gestión". Su reflexión la lleva más allá al apuntar que este problema "surge de la falta de continuidad de proyectos en marcha y de cambios en una planificación que se altera con los cambios políticos".

"Falta profundidad en el análisis y la convicción de que la medicina necesita un presupuesto, y no tenerlo tiene repercusiones de una manera u otra. Estas crisis sirven para que se tiren los trastos a la cabeza unos y otros sin profundizar en la necesidad de programas estructurados que sobrevivan a los cambios políticos", añade. Y sentencia, por si quedaban dudas, que "la política es uno de los principales problemas que tiene la medicina pública".