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Las claves de la campaña decisiva en Andalucía: a Moreno Bonilla le "dan los números" para la absoluta
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Las claves de la campaña decisiva en Andalucía: a Moreno Bonilla le "dan los números" para la absoluta

El candidato popular ha pedido a Feijóo tener las "manos libres". Mientras, el PSOE no da la batalla por perdida: "Al PP nunca le vienen bien las campañas", advierten.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Pablo Montesinos y el arranque de las elecciones andaluzas
Pablo Montesinos y el arranque de las elecciones andaluzas

Llegó la hora: la batalla de todas las batallas. Este viernes arrancará la campaña electoral más decisiva del año, la de las andaluzas del próximo 17 de mayo, salvo que se produzca un hipotética adelanto electoral. Y ciertamente el Partido Popular parte con ventaja.

Juanma Moreno busca revalidar su mayoría absoluta y sus últimas encuestas internas apuntan a que lo puede conseguir. "Dan los números", asegura su equipo. Pero para conseguirlo ha exigido a Feijóo tener las manos libres. No quiere interferencias. ¿Y eso en qué se materializa? Por ejemplo, en que su discurso migratorio no va a ser el del PP nacional. De hecho, defenderá la migración como clave del crecimiento económico.

Moreno mirará de reojo a su derecha porque Vox pretende ser decisivo en la conformación del próximo gobierno andaluz, como ya ha ocurrido recientemente en Extremadura o Aragón. Y tirará, precisamente, de ese discurso duro en migración. Abascal quiere lo opuesto a Moreno Bonilla: nacionalizar la campaña. Que ellos tengan el foco. Según esas encuestas internas, Vox está fuerte pero no tanto como podía creerse hace unas semanas. Y ya hay en el PP quienes piensan que antes de pactar, Moreno volvería a las urnas.

¿Y el PSOE? Pues María Jesús Montero está a evitar la catástrofe, en no caer más allá de los treinta escaños que le dejó como "herencia política" Juan Espadas en las andaluzas del año 2022. Tirará y mucho de Pedro Sánchez en esta campaña, al igual que centrará su discurso en la defensa de la sanidad pública. Su estrategia es clara: o gobierna el PSOE en Andalucía o la fórmula PP - Vox. "No está fácil pero al PP nunca le vienen bien las campañas”, se consuelan.

Y lo que también está claro es que lo que pase en Andalucía tendrá consecuencias en Madrid, en Génova y también en Ferraz y en Moncloa. Esta vez, sí, ya ha comenzado la batalla de todas las batallas.

Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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