Hospitalizado después de un intento de suicidio José María Ángel, excomisionado para la reconstrucción de la DANA 

El excomisionado del gobierno central para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel, se encuentra ingresado en el hospital de Llíria tras intentar suicidarse a primera hora en L'Eliana según ha adelantado la Cadena Ser. Ha sucedido después de que se viera obligado a dimitir tras la polémica de los currículums donde el socialista habría modificado supuestamente un título universitario para acceder al cargo. Los bomberos han tenido que socorrerle en el interior de su vehículo y, más tarde, ha sido trasladado al hospital.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado a EFE que el partido está pendiente de la evolución clínica de José María Ángel y que este viernes ofrecerán información sobre este asunto.

El Gobierno valenciano ha manifestado "su deseo por la pronta recuperación" de José María Ángel, que fue secretario autonómico de Emergencias con el anterior ejecutivo, y ha transmitido "su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación" para trasladar al hospital al excomisionado de la DANA.

En el escrito, el excomisionado —que también abandonó la presidencia del PSPV— denunciaba que nunca falsificó nada de su trayectoria académica y que desde fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".